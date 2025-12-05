Τσιάρας: «Η πόρτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ανοικτή για συντεταγμένο διάλογο με τους αγρότες»

Όλα τα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν όταν υπάρχει καλή πίστη και πραγματική διάθεση για επίλυσή τους, δήλωσε ο Υπουργός σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στη ΚΕΕΕ

Τσιάρας: «Η πόρτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ανοικτή για συντεταγμένο διάλογο με τους αγρότες»
05 Δεκ. 2025 22:25
Pelop News

Το δικό του μήνυμα στους αγρότες έστειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε απόψε, κατά την διάρκεια των εργασιών της γενικής συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, που πραγματοποιούνται στην Πάτρα.

Αγρότες: Παραμένουν σε θέση μάχης και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη την Ελλάδα! ΒΙΝΤΕΟ

Συγκεκριμένα τόνισε: «Η πόρτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ανοικτή για συντεταγμένο διάλογο με τους αγρότες. Η πρόθεση μας είναι ξεκάθαρη. Να συζητήσουμε με ειλικρίνεια, να δούμε τις δυνατότητες που υπάρχουν και να προχωρήσουμε μπροστά με συνεννόηση. Άλλωστε, όλα τα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο όταν υπάρχει καλή πίστη και πραγματική διάθεση για επίλυσή τους».

Ακολούθως πρόσθεσε, «στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εργαζόμαστε καθημερινά για να ενισχύσουμε έναν τομέα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, διότι η γεωργία, η κτηνοτροφία, η μελισσοκομία και η αλιεία, δεν στηρίζουν μόνο το εισόδημα χιλιάδων οικογενειών, αλλά αποτελούν θεμέλιο της περιφερειακής ανάπτυξης και κρίκο μιας αλυσίδας που συνδέεται άμεσα με την επιχειρηματικότητα, τη μεταποίηση και τις εξαγωγές».

«Γνωρίζουμε», συνέχισε, «ότι η περίοδος που διανύουμε είναι δύσκολη και απαιτητική για τον αγροτικό κόσμο και αποτυπώνεται και στις κινητοποιήσεις. Οι ανησυχίες που εκφράζονται είναι πραγματικές και αυτός είναι ένας πρόσθετος λόγος που ο διάλογος είναι επιβεβλημένος και αποτελεί την μόνη βάση για εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων».

Αναφερόμενος ο Κώστας Τσιάρας στα Επιμελητήρια, είπε ότι «η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, αποτελεί ένα θεσμό σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Τα Επιμελητήρια έχουν αποδείξει ότι μπορούν να είναι ουσιαστικοί συνομιλητές της πολιτείας, με τεκμηριωμένες προτάσεις και βαθιά γνώσης της αγοράς σε κάθε Περιφέρεια της χώρας. Για αυτό και η συνεργασία μας είναι κρίσιμη, γιατί η ανάπτυξη έρχεται με σχέδιο, συνέπεια και κοινή προσπάθεια».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «η προσέγγιση της συνεργασίας και της συνεννόησης είναι σημαντική και στη σχέση μας με τα Επιμελητήρια» και πρόσθεσε: «Ο σύγχρονος πρωτογενής τομέας δεν λειτουργεί πια αποκομμένος από την επιχειρηματικότητα. Αντίθετα, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, καθώς συνδέεται με την καινοτομία, την ποιότητα, την τυποποίηση την μεταποίηση και την εξωστρέφεια των προϊόντων μας. Για αυτό και η επιμελητηριακή κοινότητα έχει κάθε λόγο να τον αγκαλιάσει ακόμα περισσότερο αξιοποιώντας τις δυνατότητές του προς όφελος της τοπικής και εθνικής ανάπτυξης».

Επίσης, ο Κώστας Τσιάρας ανέφερε ότι «θέλουμε να προχωρήσουμε ακόμα πιο δυναμικά με ευρωπαϊκούς πόρους, ψηφιακά εργαλεία και σύγχρονες υποδομές». Μάλιστα, σε αυτό το σημείο υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα συνεχίσουν να στηρίζουν με συνέπεια των παραγωγικό ιστό της χώρας, με διάλογο, συνεργασία και συγκεκριμένη στόχευση, για μία οικονομία που δημιουργεί ευκαιρίες, μειώνει τις ανισότητες και ενισχύει την περιφερειακή ανάπτυξη».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:55 Διατροφή: Μεγάλη προσοχή, το λάθος που εξασθενεί μυαλό και ανοσοποιητικό!
22:45 Πέθανε ο εμβληματικός αρχιτέκτονας Φρανκ Γκέρι
22:36 Γενική Συνέλευση της Κεντρική ‘Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας: Αποκέντρωση στην ανάπτυξη, ΦΩΤΟ
22:35 Ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε το βραβείο ειρήνης της FIFA στην κλήρωση του Μουντιάλ 2026
22:25 Τσιάρας: «Η πόρτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ανοικτή για συντεταγμένο διάλογο με τους αγρότες»
22:14 Κινητοποιήσεις αγροτών: Δικογραφία για τον οδηγό τρακτέρ που κινήθηκε απειλητικά κατά αστυνομικών στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών
22:03 «Δεν θα κατέβω στις επόμενες εκλογές, δεν θέλω να γίνω Πούτιν ή Μαδούρο», ο Λαπόρτα για τον προεδρικό θώκο στη Μπαρτσελόνα
21:51 Νέα δεδομένα με αποκαλύψεις για τους «τιμωρούς παιδόφιλων», επιθέσεις «καρμπόν» με άγριο ξυλοδαρμό 48χρονου
21:40 Η κλήρωση των Ομίλων του Μουντιάλ 2026, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
21:30 Καιρός: Οι περιοχές που παραμένουν στο «κόκκινο», που συνεχίζει να χτυπά η κακοκαιρία Byron
21:21 Λευκά τριαντάφυλλα στο τελευταίο αντίο στο 24χρονο παλικάρι, βουβός πόνος στη Μακρυνεία, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:10 Σκότωσε τον γείτονά του που προσπάθησε να του γκρεμίσει το σπίτι με εκσκαφέα και αθωώθηκε!
20:59 Τι ακριβώς θέλει ο Προμηθέας;
20:55 Με Ατανασίεβιτς και χρώμα Πάτρας ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την κατάκτηση του League Cup «Νίκος Σαμαράς»
20:45 Ένταση στον κόμβο της ΒΙΠΕ, ΙΧ πέρασε το μπλόκο και τραυμάτισε αγρότη
20:40 Ρούμπιο: Καταγγέλλει το πρόστιμο της ΕΕ κατά του X ως «επίθεση στον αμερικανικό λαό»!
20:29 Πατέρας και κόρη στα δικαστήρια, τη χτύπησε με γροθιά!
20:19 Αγρότες: Παραμένουν σε θέση μάχης και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη την Ελλάδα! ΒΙΝΤΕΟ
20:07 Δυνατός σεισμός ανάμεσα σε Κρήτη και Αντικύθηρα
19:54 Πάτρα: Αγρότες από τη Δ. Αχαΐα έκλεισαν την Πατρών-Πύργου στον κόμβο της ΒΙ.ΠΕ.! ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ