Τσιάρας στην «Π»: «Οι έντιμοι αγρότες να κάνουν λίγη υπομονή»

Η συνέντευξη με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα έγινε σε μια ιδιαίτερη συγκυρία, αφενός εξαιτίας της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ κι αφετέρου λόγω του πλήγματος που δέχθηκε ο αγροτοκτηνοτροφικός κλάδος με τη νόσο των αιγοπροβάτων.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εμφανίστηκε αποφασισμένος, μιλώντας στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», να αφήσει τόσο το προσωπικό του στίγμα, όσο και το κυβερνητικό συνολικά, στην προσπάθεια ανασύνταξης και αναδιοργάνωσης του αγροτικού κόσμου. Παράλληλα, ζήτησε από τους «πραγματικούς κι έντιμους αγρότες», όπως τους χαρακτήρισε και ο ίδιος, να κάνουν μικρή υπομονή για τη στήριξη της Πολιτείας. Από τη συνέντευξη δεν έλειψε και το σχόλιο του Κώστα Τσιάρα για την πιθανή ίδρυση κομμάτων από Σαμαρά και Τσίπρα.

– Ο κτηνοτροφικός κλάδος και στην περιοχή μας δέχθηκε ένα ισχυρό πλήγμα με τη νόσο των αιγοπροβάτων. Το υπουργείο έχει λάβει μέτρα για τον έλεγχο της κατάστασης. Τι περαιτέρω προτίθεστε να πράξετε και ποιο είναι το πλάνο στήριξης των κτηνοτρόφων σε επίπεδο αποζημιώσεων;

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων είναι μια σοβαρή ζωονόσος που πλήττει ευθέως τη βιωσιμότητα των εκτροφών. Από την πρώτη στιγμή κινηθήκαμε αποφασιστικά. Ενεργοποιήσαμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία -τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, τις περιφέρειες, την Ελληνική Αστυνομία, τις ΔΑΟΚ- για να ενισχυθούν οι έλεγχοι, να αυξηθούν οι περιπολίες και να εντοπισθούν τυχόν παραβατικές συμπεριφορές. Δυστυχώς, παρατηρήθηκαν φαινόμενα απόκρυψης κρουσμάτων, παράνομης θανάτωσης ζώων ή μη ορθής υγειονομικής ταφής, τα οποία δεν μπορούμε να ανεχθούμε. Τέτοια φαινόμενα παρατηρήθηκαν, όπως γνωρίζετε, και στην περιοχή σας, με επίκεντρο τη Λακκόπετρα. Γι’ αυτό, κιόλας, προχθές αποφασίστηκε η στενότερη και καθημερινή συνεργασία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ με την Ελληνική Αστυνομία και με τις ΔΑΟΚ, προκειμένου να αυξηθούν οι περιπολίες και τα μπλόκα σε περιοχές όπου η ασθένεια βρίσκεται σε έξαρση.

Τονίζω ότι ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί:

– στη διερεύνηση καταγγελιών για απόκρυψη κρουσμάτων,

– στον εντοπισμό περιπτώσεων παράνομης θανάτωσης ζώων και μη ορθής υγειονομικής ταφής, που συμβάλλει στη διάδοση της ζωονόσου,

– καθώς και στις παράνομες μετακινήσεις αιγοπροβάτων, ιδίως κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες, εντός και εκτός των ζωνών επιτήρησης.

Σημειώνω ότι οι παραβάτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις ποινές που προβλέπει η νομοθεσία.

Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις, προχωρούμε στην άμεση καταβολή της δεύτερης φάσης αποζημιώσεων για τα ζώα που θανατώθηκαν από τον Απρίλιο έως σήμερα.

Οι αναγκαίες πιστώσεις έχουν ήδη εξασφαλιστεί, και η διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Επιπλέον, ξεκινά η πληρωμή ενίσχυσης για ζωοτροφές προς τους κτηνοτρόφους που είχαν τα κοπάδια τους σε καραντίνα.

Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: η χώρα μας καταβάλλει τις υψηλότερες αποζημιώσεις στην Ευρώπη, γιατί επιλέξαμε συνειδητά να στηρίξουμε τους ανθρώπους της υπαίθρου μέχρι να αντικαταστήσουν τα ζώα τους. Όμως αυτή η στήριξη συνοδεύεται από υποχρεώσεις. Θα πρέπει, δε, να επισημάνω ότι σε όλη την Ευρώπη οι καταβολές για τα θανατωθέντα ζώα συνδέονται με την τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας.

Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος μας είναι να αποφύγουμε ένα «lockdown» στον κτηνοτροφικό τομέα, να εκριζώσουμε τη νόσο και να αποκαταστήσουμε την κανονικότητα με τις μικρότερες δυνατές απώλειες.

– Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει στην επικαιρότητα. Ποιους άλλους χειρισμούς προτίθεστε να κάνετε προκειμένου να εντοπιστούν αστοχίες και να αποκατασταθούν τυχόν αδικίες;

Η διερεύνηση των γεγονότων στον ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη μέσω της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής. Ηταν, θυμίζω, πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας να ανοίξει αυτό το κεφάλαιο, γιατί πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από τη διαφάνεια και την πλήρη αποτύπωση των γεγονότων θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των αγροτών.

Προσωπικά, άλλωστε, έχω ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς ελέγχου, κατ’ εντολή του πρωθυπουργού, από την πρώτη στιγμή που μου εμπιστεύθηκε τη θέση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς είχαμε εντοπίσει το πρόβλημα που υπήρχε και στόχος μας ήταν -και παραμένει- να μην «κοπεί» η ομαλή ροή των ευρωπαϊκών πόρων.

Η Εξεταστική ήδη φέρνει στο φως νέα στοιχεία και προφανώς αποδεικνύεται ότι δεν πρόκειται για «γαλάζιο» σκάνδαλο εν -όπως προκύπτει- δεν υπήρξαν πολιτικές παρεμβάσεις. Παρ’ όλα αυτά, θέλουμε να γνωρίζουμε τι συνέβη στον Οργανισμό, ποιοι ευθύνονται και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα περάσει σε μια νέα εποχή διαφάνειας, αξιοπιστίας και δικαιοσύνης. Παράλληλα, εργαζόμαστε για την αναδιοργάνωση των ελέγχων και των διαδικασιών πληρωμών, ώστε να γίνονται πραγματικοί, ουσιαστικοί έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή, Αυτή η αλλαγή, παρότι προκαλεί πρόσκαιρες καθυστερήσεις, είναι απολύτως επιβεβλημένη.

Στο παρελθόν, πληρωμές γίνονταν χωρίς την απαραίτητη επαλήθευση στοιχείων, κάτι που οδήγησε σε στρεβλώσεις και αδικίες. Θέλουμε τα χρήματα της ΕΕ να πηγαίνουν στους πραγματικούς αγρότες μέσα από ένα σύστημα που θα ανταμείβει τους έντιμους αγρότες και όχι να επιβραβεύει παρατυπίες. Θα το επαναλάβω: ζητούμε από τους έντιμους αγρότες λίγη υπομονή, ώστε να μην υπάρξουν στο μέλλον θέματα.

– Η κυβέρνηση εξακολουθεί να προηγείται – και μάλιστα με διαφορά – στις δημοσκοπήσεις. Πώς βλέπετε την τρέχουσα πολιτική συγκυρία; Θα σας επηρεάσει ένα κόμμα Σαμαρά;

Η σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις αποδεικνύει ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν τη σοβαρότητα, τη συνέχεια και την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις -πανδημία, ενεργειακή κρίση, φυσικές καταστροφές- η χώρα προχωρά με σταθερό βηματισμό, με ανάπτυξη μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της ΕΕ και με πολιτική σταθερότητα. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι λειτουργεί με πνεύμα συλλογικότητας, χωρίς αποκλεισμούς και προσωπικές στρατηγικές. Από κει και πέρα, ο καθένας κάνει τις δικές του επιλογές. Τελικός μας κριτής είναι πάντοτε οι ίδιοι οι πολίτες.

– Θα υπάρξει αλλαγή σκηνικού με το κόμμα Τσίπρα; Και πόσο θα επηρεάσει τη ΝΔ;

Ο κ. Τσίπρας φαίνεται ότι επιλέγει να ιδρύσει ένα νέο κόμμα, αλλά η ουσία παραμένει η ίδια: πρόκειται για μια επαναφορά ενός παλαιού τρόπου πολιτικής, βασισμένου στη δημαγωγία και στη διαίρεση. Δεν βλέπω να αλλάζει κάτι στο πολιτικό σκηνικό. Οι πολίτες έχουν ήδη κρίνει την τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ και γνωρίζουν τι σημαίνει αστάθεια, πειραματισμοί, ανευθυνότητα και καθυστερήσεις.

Οι μνήμες από τις κλειστές τράπεζες, τα capital controls και το τρίτο (επαχθέστερο και αχρείαστο) Μνημόνιο παραμένουν, άλλωστε, ακόμα νωπές. Κι αυτά ήταν -θυμίζω- «έργα» της κυβέρνησης Τσίπρα. Με άλλα λόγια, όσο rebranding και να επιχειρήσει ο πρώην πρωθυπουργός το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, καθώς οι πολίτες δεν έχουν κοντή μνήμη, όπως θέλει να πιστεύει ο κ. Τσίπρας.

Η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει να κυβερνά με υπευθυνότητα, με πολιτικό σχέδιο και με επίκεντρο τον άνθρωπο. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη χώρα και για τον πρωτογενή τομέα με συνέπεια, διαφάνεια και αίσθημα ευθύνης. Γιατί αυτό ζητούν οι πολίτες – και αυτό θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



