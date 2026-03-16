Τσιάρας: Στο τραπέζι μέτρα στήριξης για τους αγρότες μέσα στην εβδομάδα λόγω ανατιμήσεων στα λιπάσματα

Ανοιχτό άφησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας το ενδεχόμενο άμεσης κυβερνητικής παρέμβασης για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή πιέζουν εκ νέου το κόστος παραγωγής. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αυξήσεις σε πετρέλαιο και λιπάσματα, με τις αποφάσεις να αναμένονται ακόμη και μέσα στην εβδομάδα.

16 Μαρ. 2026 12:00
Pelop News

Παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης των αγροτών άνοιξε ο Κώστας Τσιάρας, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τελευταίες εξελίξεις στις διεθνείς αγορές και ιδιαίτερα τις πιέσεις που καταγράφονται στο κόστος παραγωγής. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι οι αυξήσεις που εμφανίζονται το τελευταίο διάστημα στις τιμές του πετρελαίου και των λιπασμάτων έχουν ήδη προκαλέσει ανησυχία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει παρέμβαση ακόμη και εντός της εβδομάδας.

Όπως εξήγησε, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα την αγορά των λιπασμάτων, καθώς βασικές πρώτες ύλες συνδέονται με την ευρύτερη περιοχή, ενώ η άνοδος της ενέργειας συμπαρασύρει συνολικά το κόστος στην αγροτική παραγωγή. Σύμφωνα με τη γραμμή που περιέγραψε, η κυβέρνηση εξετάζει τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση για τους παραγωγούς.

Ο υπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι οι ανατιμήσεις δεν επηρεάζουν μόνο ένα επιμέρους κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά έχουν αλυσιδωτές συνέπειες σε όλα τα επίπεδα, από το κόστος των καλλιεργειών μέχρι τη συνολική οικονομική πίεση που δέχονται οι αγρότες. Στο ίδιο πλαίσιο, επανέλαβε ότι το υπουργείο και η κυβέρνηση αξιολογούν τα δεδομένα πριν προχωρήσουν στις τελικές αποφάσεις.

Σε παράλληλες αναφορές που δημοσιεύτηκαν σήμερα, εμφανίζεται να εξετάζονται διαφορετικές μορφές παρέμβασης, από στοχευμένες ενισχύσεις έως άλλου τύπου παρεμβάσεις στην αγορά λιπασμάτων, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί ακόμη συγκεκριμένο μέτρο. Το μόνο σαφές, προς το παρόν, είναι ότι το θέμα βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του υπουργείου και ότι οι οριστικές αποφάσεις τοποθετούνται μέσα στις επόμενες ημέρες.

