Τσιάρας: «Τα μπλόκα υπονομεύουν τον αγώνα των αγροτών»

Στις κινητοποιήσεις των αγροτών και στους αποκλεισμούς εθνικών οδών αναφέρθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις», την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη 48ωρος αποκλεισμός δρόμων και παρακαμπτηρίων.

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι ο αγροτικός κόσμος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι, όπως είπε, αν εξεταστούν συνολικά οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης στον πρωτογενή τομέα, προκύπτει διαφορετική εικόνα για τη στήριξη που έχει παρασχεθεί.

Ο κ. Τσιάρας χαρακτήρισε τη φετινή χρονιά ιδιαίτερα δύσκολη, κάνοντας ειδική αναφορά στις χαμηλές τιμές βασικών ελληνικών προϊόντων, όπως το βαμβάκι και το σιτάρι. Παράλληλα, περιέγραψε τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει τα 20 από τα 27 αιτήματα που έχουν τεθεί από τους αγρότες, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παρέχει φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο υπουργός σημείωσε ακόμη ότι έχει απευθύνει επανειλημμένα προσκλήσεις για διάλογο προς τους εκπροσώπους των αγροτών, τονίζοντας πως, από την άλλη πλευρά, καταγράφεται άρνηση συμμετοχής σε οποιαδήποτε μορφή συζήτησης.

Αναφερόμενος στη γενικότερη κατάσταση στον πρωτογενή τομέα, ο κ. Τσιάρας μίλησε για ένα «κρίσιμο σταυροδρόμι», επαναλαμβάνοντας ότι η αναδιοργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση. Όπως είπε, ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει διαθέσιμος να συνομιλήσει με τους αγρότες, ενώ πρόσθεσε ότι οι αποκλεισμοί δρόμων «αδικούν την ίδια την προσπάθειά τους».

Κλείνοντας, ο υπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τον αγροτικό κόσμο, υπογραμμίζοντας ότι «κανένας δεν έχει το δικαίωμα να κλείσει τη χώρα».

