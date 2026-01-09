Τσιάρας: Το 87,2% των αγροτών δικαιούται αγροτικό ρεύμα στα 8,5 λεπτά – Ρύθμιση για όσους έχουν ληξιπρόθεσμα

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας δήλωσε ότι το 87,2% των εγγεγραμμένων αγροτών στο μητρώο ΓΑΙΑ δικαιούται αγροτικό ρεύμα στην τιμή των 8,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι από τους 177.954 εγγεγραμμένους δικαιούχους αγροτικού ρεύματος, οι 155.103 (87,2%) δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ. Οι υπόλοιποι 16.215 (9,1%) έχουν χρέη, αλλά θα μπορούν να ενταχθούν σε ρύθμιση που προβλέπεται από τη ΔΕΗ, ώστε να επανενταχθούν στο ευνοϊκό τιμολόγιο.

«Όταν κάποιος είναι σε διαδικασία ρύθμισης, η τιμή του ρεύματος είναι ελαφρώς υψηλότερη από τα 8,5 λεπτά», διευκρίνισε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι η τιμή συμφωνήθηκε με τον πάροχο και δεν μπορεί να μειωθεί περαιτέρω λόγω ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού.

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι «φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα με θεσμοθετημένη χαμηλή τιμή δεν έχει καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη πλην της Ελλάδας». Σημείωσε ότι σε άλλες χώρες υπάρχουν ad hoc επιδοτήσεις μέσω de minimis, αλλά όχι πάγια μειωμένη τιμή όπως στην Ελλάδα, όπου η τιμή μειώθηκε από 9,3 σε 8,5 λεπτά ανά kWh.

Αναφερόμενος στα αγροτικά αιτήματα, ο υπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση αναγνώρισε από την πρώτη στιγμή τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και προχώρησε σε άμεσα μέτρα στήριξης. Επανέλαβε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη ισχύουν, ενώ υπάρχουν και επιμέρους θεσμικά ζητήματα που θα συζητηθούν, όπως η εκκρεμότητα με ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, ιδιαίτερα για αγρότες στη Βόρεια Ελλάδα.

Η συνάντηση του πρωθυπουργού με εκπροσώπους των αγροτών έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά την αποδοχή της πρόσκλησης από τους αγρότες.

