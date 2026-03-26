Τσίγκας για επιχορήγηση ΝΕΠ: «Ορατός ο κίνδυνος διακοπής δραστηριοτήτων»

Αναστάτωση επικρατεί στις τάξεις της ΝΕΠ, καθώς άλλα χρήματα υπολόγιζε να μπουν στα ταμεία της αυτό το διάστημα από την επιχορήγηση της Πολιτείας κι άλλα τελικά μπήκαν! Οι πληροφορίες της «Π» αναφέρουν ότι από τις 85.000 ευρώ περίπου που ανέμενε η ΝΕΠ δεν μπήκαν ούτε τα μισά χρήματα, καθώς κρατήθηκαν οφειλές προς το ΠΕΑΚ, μέρος των οποίων, μάλιστα, είναι σε δικαστική αμφισβήτηση-εκκρεμότητα.

Η δημόσια ανακοίνωση-διαμαρτυρία του υπευθύνου στρατηγικού σχεδιασμού της ΝΕΠ Γρηγόρη Τσίγκα αναφέρει τα εξής:

«Η αιφνιδιαστική εφαρμογή παρακράτησης του συνόλου των οφειλομένων επιχορηγήσεων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αποτελεί, ουσιαστικά, έναν αιφνίδιο θάνατο για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Χωρίς καμία ουσιαστική προειδοποίηση, σωματεία που στηρίζουν τη λειτουργία τους –και τον προγραμματισμό ολόκληρης της αγωνιστικής περιόδου– στις κρατικές επιχορηγήσεις, βρέθηκαν από τη μία μέρα στην άλλη με άδεια ταμεία.

Οι συνέπειες είναι άμεσες και δραματικές:

σε πόλεις όπως η Πάτρα, ιστορικά σωματεία και βασικοί πυλώνες του υγρού στίβου κινδυνεύουν με οικονομική κατάρρευση. Ήδη, είναι ορατός ο κίνδυνος διακοπής δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μείνουν εκτός πισίνας και εκτός αθλητισμού.

Δεν μιλάμε απλώς για οικονομικά δεδομένα.

Μιλάμε για εκατοντάδες νέους αθλητές, για οικογένειες, για προπονητές, για δομές που κρατούν ζωντανό τον αθλητισμό στην περιφέρεια.

Αν η Πολιτεία επιθυμεί πραγματικά να ενισχύσει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και να τον αναδείξει ως εθνική προτεραιότητα, τέτοιες πρακτικές οδηγούν στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα:

στην αποδόμηση του ίδιου του οικοδομήματος πάνω στο οποίο υποτίθεται ότι επενδύει.

Ζητούμε:

• Άμεση επανεξέταση της απόφασης

• Μεταβατική περίοδο προσαρμογής για τα σωματεία

• Θεσμικό διάλογο με τους εκπροσώπους του ερασιτεχνικού αθλητισμού

Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός δεν αντέχει άλλους αιφνιδιασμούς.

Χρειάζεται σταθερότητα, προγραμματισμό και ουσιαστική στήριξη».

