Τσίγκας για ΝΕΠ: “Οταν το παιχνίδι παύει να κρίνεται στο νερό…”

Αιχμηρός για τον αποκλεισμό της ΝΕΠ από τον τελικό του Πανελληνίου πρωταθλήματος πόλο των Νέων Γυναικών ήταν ο υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού των “δελφινιών” Γρηγόρης Τσίγκας.

07 Μαρ. 2026 22:44
Η τοποθέτηση του Γρηγόρη Τσίγκα έχει ως εξής: “Στον αποψινό ημιτελικό Άλιμος – ΝΕΠ είδαμε ένα παιχνίδι με μεγάλη ένταση, προσπάθεια και πάθος από τις αθλήτριες μέσα στο νερό. Δυστυχώς όμως, η εικόνα του αγώνα δημιούργησε έντονο προβληματισμό.

Όταν σε έναν ημιτελικό οι μισές βασικές αθλήτριες μιας ομάδας βρίσκονται ουσιαστικά εκτός παιχνιδιού από το πρώτο ημίχρονο λόγω ποινών, τότε το παιχνίδι παύει να κρίνεται αποκλειστικά μέσα στο νερό. Οι διαιτητές έχουν ένα δύσκολο έργο και όλοι το αναγνωρίζουμε. Ωστόσο, η συνολική εικόνα της διαιτησίας αφήνει ερωτήματα και σίγουρα δεν βοηθά την ισορροπία ενός τόσο σημαντικού αγώνα.

Η υδατοσφαίριση χρειάζεται αγώνες όπου το αποτέλεσμα κρίνεται από την απόδοση, τη στρατηγική και την ψυχή των αθλητριών. Όταν δημιουργείται η αίσθηση ότι το ισχυρό κέντρο προστατεύεται και οι μικρότερες ομάδες δυσκολεύονται να μείνουν ανταγωνιστικές, τότε το άθλημα κινδυνεύει να χάσει κάτι πολύ σημαντικό: την ελπίδα ότι ο μικρός μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τον μεγάλο.

Και χωρίς αυτή την ελπίδα, δύσκολα θα κερδίσουμε τον κόσμο που θέλουμε να αγαπήσει πραγματικά το άθλημά μας.

Τα κορίτσια της ΝΕΠ έδωσαν σήμερα το 100% του εαυτού τους. Και αυτό αξίζει σεβασμό”.

