Τσίγκας: Συγχαρητήρια σε ΝΕΠ, αλλά και ΝΟΠ

Ο υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού του γυναικείου τμήματος πόλο της ΝΕΠ Γρηγόρης Τσίγκας έκανε την εξής δήλωση για το παιχνίδι της πρεμιέρας με τον ΝΟ Χανίων:

«Πάθος, νεανικότητα και υπόσχεση για το μέλλον!

Η πιο νεανική ομάδα της Α1 έδωσε ένα μάθημα ψυχής και αγωνιστικότητας απέναντι στα Χανιά.

Ήταν φυσικό να ξεκινήσει λίγο διστακτικά στις δύο πρώτες περιόδους, αλλά στη συνέχεια έδειξε τη δυναμική και το μέλλον που κουβαλάει μέσα της.

Ως υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού της ΝΕΠ και εκπροσωπώντας όλη τη διοίκηση, θέλω να συγχαρώ θερμά αυτές τις νεαρές αθλήτριες και το τεχνικό επιτελείο για τη συνεχή τους προσπάθεια, το πάθος και τη συνέπεια που δείχνουν μέσα κι έξω από το νερό.

Παράλληλα, συγχαρητήρια στη συμπολίτισσα ομάδα του ΝΟΠ για την πρώτη της εμφάνιση στα «σαλόνια» της Α1 και την πρώτη της νίκη.

Η πόλη μας αξίζει να είναι στο επίκεντρο του ελληνικού πόλο».