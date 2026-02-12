Τσικνοπέμπτη 2026: Τι γιορτάζουμε σήμερα και ποια είναι τα έθιμα ανά την Ελλάδα

Η Τσικνοπέμπτη αν και φέτος τα …μουσκεύει για πολλές περιοχές, παραμένει ημέρα χαράς και προετοιμασίας για τις Απόκριες, με έμφαση στην κοινή απόλαυση φαγητού και παράδοσης πριν από την περίοδο νηστείας.

Τσικνοπέμπτη 2026: Τι γιορτάζουμε σήμερα και ποια είναι τα έθιμα ανά την Ελλάδα
12 Φεβ. 2026 7:55
Pelop News

Η Τσικνοπέμπτη, που φέτος πέφτει σήμερα Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, αποτελεί την πιο χαρακτηριστική ημέρα της δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου, γνωστής και ως Κρεατινής. Πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία κατανάλωσης κρέατος πριν από την έναρξη της Μεγάλης Σαρακοστής, καθώς η Τετάρτη και η Παρασκευή παραμένουν ημέρες νηστείας σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση.

Η ονομασία προέρχεται από τη λέξη «τσίκνα», που αναφέρεται στη μυρωδιά του ψημένου κρέατος, και την ημέρα Πέμπτη. Προηγείται της εβδομάδας της Προφωνής και ακολουθεί η Τυροφάγος, ενώ η Τσικνοπέμπτη τοποθετείται λίγες ημέρες πριν από την Καθαρά Δευτέρα (23 Φεβρουαρίου 2026), που σηματοδοτεί την έναρξη της νηστείας.

Πέρα από το κοινό έθιμο του ψησίματος κρεάτων σε ψησταριές και σπίτια, κάθε περιοχή διατηρεί ξεχωριστά ήθη και δρώμενα, συνδυάζοντας γαστρονομία, μουσική, χορό και σάτιρα.

Στην Πάτρα, μπαίνοντας πλέον στην τελική ευθεία του Πατρινού Καρναβαλιού, από το μεσημέρι στήνονται ψησταριές σε δρόμους και πλατείες, με επίκεντρο την Άνω Πόλη και το κέντρο της πόλης. Συνοδεύονται από λαϊκά δρώμενα, μουσικές κομπανίες και άφθονη κατανάλωση ψητού κρέατος και κρασιού.

Στη Ζάκυνθο, οι εκδηλώσεις ξεκινούν από το πρωί με ντελάληδες που διαλαλούν την έναρξη του Καρναβαλιού στους δρόμους (από Άγιο Λάζαρο έως πλατεία Αγίου Μάρκου), ενώ «μπαγόρδες» και γλέντια διαρκούν από το πρωί έως το βράδυ.

Στην Κέρκυρα, στην παλιά πόλη τελούνται τα «Πετεγολέτσα» ή «Πετεγόλια», θεατρικά δρώμενα παρόμοια με την κομέντια ντελ άρτε, βασισμένα στο κουτσομπολιό. Πραγματοποιούνται το βράδυ σε κεντρικές πλατείες και στενά δρομάκια, με αποκορύφωμα στην περιοχή Πίνια κοντά στην «Κουκουνάρα».

Στη Θήβα, ξεκινά ο «Βλάχικος Γάμος», μια σατυρική αναπαράσταση που περιλαμβάνει προξενιό, γάμο και πομπή προικιών, με αθυροστομία, γλέντι και χορό, κορυφούμενη την Καθαρά Δευτέρα.

Στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κοζάνη γίνεται η επίσημη έναρξη της Αποκριάς στην κεντρική πλατεία, με άναμμα του πρώτου φανού – μεγάλης εορταστικής πυράς – σε γειτονιές, γύρω από την οποία χορεύουν οι κάτοικοι με συνοδεία τοπικού κρασιού και κιχιού.

Στην Ξάνθη, στην κεντρική πλατεία διοργανώνεται η «Βραδιά Παραδοσιακών Γεύσεων» από λαογραφικούς συλλόγους, με εδέσματα, χορούς και μουσική από διάφορες περιοχές.

Στο Ξινό Νερό Φλώρινας πραγματοποιείται χορός μασκέ με ορχήστρα και παραδοσιακή μουσική.

Στις Σέρρες, σε αλάνες ανάβονται μεγάλες φωτιές για ψήσιμο κρέατος, ενώ οι συμμετέχοντες πηδούν από πάνω τους και κάποιος αναλαμβάνει χιουμοριστικά «προξενιά», ανακατεύοντας τα κάρβουνα.

