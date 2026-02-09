Τσικνοπέμπτη με… ομπρέλα σε Πάτρα και Δυτική Ελλάδα: Βροχές και καταιγίδες στο σκηνικό του καιρού

Άστατο σκηνικό θα επικρατήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με τη Δυτική Ελλάδα –και ειδικά περιοχές όπως η Αχαΐα, η Ηλεία και η Αιτωλοακαρνανία– να αναμένεται να δεχθούν σημαντικά ύψη βροχής, ενώ το ίδιο μοτίβο θα επηρεάσει σταδιακά και την υπόλοιπη χώρα.

Η εβδομάδα ξεκινά με διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά που κινούνται από την κεντρική Ευρώπη, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες και ενισχυμένους νοτιάδες. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παραμείνει ελαφρώς υψηλότερη από τα συνηθισμένα επίπεδα για την εποχή, σύμφωνα με τις προβλέψεις του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Για σήμερα, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, προβλέπεται βροχερός καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τα φαινόμενα να ξεκινούν από τη δυτική Ελλάδα από τις μεσημβρινές ώρες και σταδιακά να επεκτείνονται προς τα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα, έως και το δυτικό και βόρειο Αιγαίο. Καταιγίδες αναμένονται κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας ενδέχεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις.

Το ίδιο μοτίβο κακοκαιρίας εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί μέχρι περίπου το μεσημέρι της Τετάρτης. Την Τσικνοπέμπτη αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας, γεγονός που πιθανόν να επηρεάσει υπαίθριες δραστηριότητες και το παραδοσιακό ψήσιμο. Μικρή βελτίωση προβλέπεται την Παρασκευή, ωστόσο το Σαββατοκύριακο ο καιρός φαίνεται να επιδεινώνεται εκ νέου.

Οι άνεμοι θα στραφούν κυρίως σε νότιους, φτάνοντας τα 5 έως 6 μποφόρ και τοπικά ακόμη και τα 7. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα θα παραμείνει σχετικά χαμηλή, ενώ σε αρκετές περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου και στην Κρήτη ενδέχεται να αγγίξει τους 18.

