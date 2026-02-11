Τσικνοπέμπτη στα σχολεία: Κανονικά μαθήματα χωρίς αργία – Τι ισχύει για γιορτές και εκδηλώσεις

Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων, καθώς η Τσικνοπέμπτη δεν αποτελεί θεσμοθετημένη αργία ούτε στον δημόσιο ούτε στον ιδιωτικό τομέα, γεγονός που ισχύει και για την εκπαίδευση. Νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια θα ακολουθήσουν το προβλεπόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα χωρίς διαφοροποιήσεις.

Το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει εκδώσει – ούτε προτίθεται να εκδώσει – σχετική εγκύκλιο για τον εορτασμό της ημέρας, αντιμετωπίζοντάς την ως μια τυπική σχολική ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν προβλέπονται επίσημες γιορτές ή εκδηλώσεις εντός των σχολικών μονάδων, ενώ δεν τίθεται ζήτημα πρόωρης αποχώρησης των μαθητών.

Παρά τα παραπάνω, σε αρκετές περιπτώσεις έχει διαμορφωθεί μια άτυπη πρακτική εορτασμού. Συνήθως, οι όποιες δράσεις μεταφέρονται προς το τέλος του σχολικού ωραρίου, ώστε να μη διαταράσσεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Συχνά, Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων σε συνεργασία με τις διευθύνσεις σχολείων οργανώνουν μικρές εκδηλώσεις, όπως ψήσιμο στο προαύλιο και διανομή φαγητού στους μαθητές.

Ωστόσο, αντιδράσεις έχουν εκφραστεί από τη «ΝΕΜΕΣΙΣ» – Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα και το κυνήγι – η οποία με δημόσια παρέμβασή της κάλεσε τη σχολική κοινότητα να αποφύγει τέτοιου είδους εκδηλώσεις, προβάλλοντας το σύνθημα «Τα σχολεία δεν είναι ταβέρνες».

Η πρακτική εφαρμογή των εθίμων διαφέρει από σχολείο σε σχολείο, όμως η βασική κατεύθυνση παραμένει σαφής: η Τσικνοπέμπτη δεν επηρεάζει το κανονικό πρόγραμμα λειτουργίας της εκπαίδευσης.

