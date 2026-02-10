Τσικνοπέμπτη στην Πάτρα: Ολοήμερο αποκριάτικο γλέντι σε Άνω και Κάτω Πόλη – Ποια δρώμενα θα γίνουν

Μουσικές, παρελάσεις, σάτιρα και παράδοση από το πρωί έως αργά το βράδυ – Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Τσικνοπέμπτη στην Πάτρα: Ολοήμερο αποκριάτικο γλέντι σε Άνω και Κάτω Πόλη - Ποια δρώμενα θα γίνουν
10 Φεβ. 2026 15:40
Pelop News

Ένα ανεπανάληπτο ολοήμερο ξεφάντωμα, πιστό στο έθιμο της Τσικνοπέμπτης, ετοιμάζεται να ζήσει η Πάτρα την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, με την πόλη να μπαίνει από νωρίς σε ρυθμούς Αποκριάς. Η ΚΕΔΗΠ–Καρναβάλι Πάτρας προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα παραδοσιακό γλέντι γεμάτο μουσική, σάτιρα, παρελάσεις και… άφθονη τσίκνα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΚΕΔΗΠ, Άνω και Κάτω Πόλη θα γεμίσουν με χρώμα, ήχους και αποκριάτικη διάθεση, με τις ψησταριές να παίρνουν φωτιά και τα πειράγματα, τις ευχές και τις παραδοσιακές μουσικές να έχουν την τιμητική τους.

Πρωινές δράσεις στην Κάτω Πόλη

Το γλέντι ξεκινά στις 11:00 το πρωί, στο προαύλιο του Δημαρχείου Πατρών, όπου η διεθνώς αναγνωρισμένη Orkestar Davida Antica από τη Σερβία υπόσχεται να ξεσηκώσει το κοινό με εκρηκτικούς βαλκανικούς ρυθμούς, χάλκινα πνευστά και κρουστά.

Η Orkestar Davida Antica θεωρείται μία από τις κορυφαίες μπάντες χάλκινων πνευστών παγκοσμίως. Το 2024 αναδείχθηκε καλύτερη ορχήστρα στο περίφημο Φεστιβάλ Χάλκινων Πνευστών της Guca στη Σερβία, ενώ τον Ιανουάριο του 2026 ψηφίστηκε ως η κορυφαία ορχήστρα στο Φεστιβάλ Βαλκανικής Μουσικής της Καστοριάς.

Τσικνοπέμπτη στην Πάτρα: Ολοήμερο αποκριάτικο γλέντι σε Άνω και Κάτω Πόλη - Ποια δρώμενα θα γίνουν

Στις 12:00 το μεσημέρι, ξεκινά η αποκριάτικη παρέλαση από το Δημαρχείο προς την πλατεία Γεωργίου Α΄, μέσω του πεζόδρομου της Μαιζώνος, με τη συμμετοχή της Orkestar Davida Antica, μελών του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ–Καρναβάλι Πάτρας, της Γνωμοδοτικής και της Κριτικής Επιτροπής, καθώς και Πολιτιστικών Συλλόγων.

Στην πλατεία Γεωργίου, τη σκυτάλη θα πάρει η ορχήστρα Bandarte, η οποία θα στήσει ένα μεγάλο υπαίθριο γλέντι, ενώ παράλληλα οι Στρατηγοί του Πατρινού Καρναβαλιού θα βρίσκονται εν δράσει, ετοιμάζοντας το αποκριάτικο «μπάτσελορ της νύφης».

Η Bandarte, με μαέστρο τον Τάσο Πουλή, θα παρουσιάσει έντεχνα, ρεμπέτικα και παλιά λαϊκά τραγούδια, με τη συμμετοχή έμπειρων μουσικών της πόλης.

«Τσικνοπαντρειές» στην Άνω Πόλη

Το απόγευμα και το βράδυ, το κέντρο βάρους των εκδηλώσεων μεταφέρεται στην Άνω Πόλη και ειδικότερα στην οδό Γερμανού, με τον τίτλο «Τσικνοπαντρειές στην οδό Γερμανού».

Στις 7:30 μ.μ., υποψήφιοι… γαμπροί κάνουν την εμφάνισή τους, με τις ορχήστρες και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους να παρουσιάζουν αποκριάτικα δρώμενα, γεμάτα σάτιρα και παραδοσιακό χαρακτήρα, με στόχο την ανάδειξη του καλύτερου «γαμπρού».

Τσικνοπέμπτη στην Πάτρα: Ολοήμερο αποκριάτικο γλέντι σε Άνω και Κάτω Πόλη - Ποια δρώμενα θα γίνουν

Συγκεκριμένα:

  • Στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, εμφανίζεται η Λαϊκή Ορχήστρα του Χορευτικού Τμήματος του Δήμου Πατρέων.

  • Στην οδό Γερμανού, μπροστά από τον Αρχαιολογικό Χώρο, η Orkestar Davida Antica συνεχίζει το βαλκανικό γλέντι.

  • Στη συμβολή των οδών Γερμανού και Ηλείας, η Ιόνια Ορχήστρα του Χρήστου Παναγιωτόπουλου παρουσιάζει αφιέρωμα στο λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι.

  • Στην οδό Γερμανού και Μπουκαούρη, η Ορχήστρα–Λαϊκή Κομπανία του Δημήτρη Μπεγλερίδη στήνει αυθεντικό λαϊκό γλέντι.

  • Στην πλατεία Ταμπαχάνων, το συγκρότημα Replica παρουσιάζει λαϊκά, balkan, ποπ-ροκ και έντεχνα τραγούδια.

Τσικνοπέμπτη στην Πάτρα: Ολοήμερο αποκριάτικο γλέντι σε Άνω και Κάτω Πόλη - Ποια δρώμενα θα γίνουν

Η Πάτρα γιορτάζει όλη μέρα

Άνω και Κάτω Πόλη μπαίνουν σε πλήρη αποκριάτικο ρυθμό, με τη Τσικνοπέμπτη να μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή χαράς, μουσικής και παράδοσης, από το πρωί μέχρι αργά τη νύχτα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:46 «Το εγκατέλειψε στον δρόμο δεν θυμάμαι τι έγινε, ήμουν σε σοκ», πατέρας έδειρε 62χρονο που παρέσυρε το παιδί του
17:37 Πάτρα: Τσικνοπέμπτη με γλέντι, μουσική και… κοψίδια στην «Πολυφωνική»
17:27 Γαλλία: Πρώην εκπαιδευτικός κατηγορείται για 89 βιασμούς ανηλίκων, ομολόγησε ότι σκότωσε τη μητέρα και τη θεία του
17:17 Κολομβία: Τουλάχιστον 22 νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές
17:12 Παιδικό Καρναβάλι Αιγιαλείας 2026: «Με κέφι και ρυθμό δεν σταματάμε τον χορό»
17:07 Παίρνει Γκραντ ο Προμηθέας!
17:04 Ο Ισίδωρος Κούβελος στην «Π»: «Επιρροή μου τα προβλήματα των αθλητών» ΒΙΝΤΕΟ
16:56 Κακοκαιρία: Βροχές, χαλάζι και θυελλώδεις νοτιάδες από την Τετάρτη – Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια
16:48 Ελευσίνα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον θάνατο 72χρονης – «Μαμά μου, άνοιξε τα μάτια σου»
16:40 Ορισμός νέου Συντονιστή στο ΣΕΑΔΕ και σχεδιασμός του Σχεδίου Δράσης 2026
16:32 Χαλάνδρι: Για εξηγήσεις κλήθηκε διευθύντρια που κατηγορήθηκε πως έβαλε μαθητές να σκάβουν χαντάκια
16:23 Παναθηναϊκός: Ετοιμάζεται ο Ναν για το παιχνίδι με τη Φενέρ
16:04 Αχαΐα: Οι πολλές αλλαγές της διετίας σε φορείς και κόμματα – Η πρόσφατη περίπτωση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ
15:56 Παναθηναϊκός: Στην Τούμπα χωρίς Κώτσιρα και Τσέριν για το κύπελλο
15:48 Η Google ξεκίνησε το μεγαλύτερο σκανάρισμα της Ελλάδας με οχήματα Street View
15:40 Τσικνοπέμπτη στην Πάτρα: Ολοήμερο αποκριάτικο γλέντι σε Άνω και Κάτω Πόλη – Ποια δρώμενα θα γίνουν
15:32 Νετανιάχου: Θα παρουσιάσω στον Τραμπ τις θέσεις μας για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν
15:24 Ανάκληση από τον ΕΦΕΤ: Ζελεδάκια έχουν ουσία από παραισθησιογόνα μανιτάρια
15:16 Ορεινή Ναυπακτία: Το αυθεντικό καταφύγιο φύσης και παράδοσης
15:08 Σύσκεψη του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας για Τέμπη, αγροτικές κινητοποιήσεις και Συλλογικές Συμβάσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ