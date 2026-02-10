Τσικνοπέμπτη στην Πάτρα: Ολοήμερο αποκριάτικο γλέντι σε Άνω και Κάτω Πόλη – Ποια δρώμενα θα γίνουν

Ένα ανεπανάληπτο ολοήμερο ξεφάντωμα, πιστό στο έθιμο της Τσικνοπέμπτης, ετοιμάζεται να ζήσει η Πάτρα την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, με την πόλη να μπαίνει από νωρίς σε ρυθμούς Αποκριάς. Η ΚΕΔΗΠ–Καρναβάλι Πάτρας προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα παραδοσιακό γλέντι γεμάτο μουσική, σάτιρα, παρελάσεις και… άφθονη τσίκνα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΚΕΔΗΠ, Άνω και Κάτω Πόλη θα γεμίσουν με χρώμα, ήχους και αποκριάτικη διάθεση, με τις ψησταριές να παίρνουν φωτιά και τα πειράγματα, τις ευχές και τις παραδοσιακές μουσικές να έχουν την τιμητική τους.

Πρωινές δράσεις στην Κάτω Πόλη

Το γλέντι ξεκινά στις 11:00 το πρωί, στο προαύλιο του Δημαρχείου Πατρών, όπου η διεθνώς αναγνωρισμένη Orkestar Davida Antica από τη Σερβία υπόσχεται να ξεσηκώσει το κοινό με εκρηκτικούς βαλκανικούς ρυθμούς, χάλκινα πνευστά και κρουστά.

Η Orkestar Davida Antica θεωρείται μία από τις κορυφαίες μπάντες χάλκινων πνευστών παγκοσμίως. Το 2024 αναδείχθηκε καλύτερη ορχήστρα στο περίφημο Φεστιβάλ Χάλκινων Πνευστών της Guca στη Σερβία, ενώ τον Ιανουάριο του 2026 ψηφίστηκε ως η κορυφαία ορχήστρα στο Φεστιβάλ Βαλκανικής Μουσικής της Καστοριάς.

Στις 12:00 το μεσημέρι, ξεκινά η αποκριάτικη παρέλαση από το Δημαρχείο προς την πλατεία Γεωργίου Α΄, μέσω του πεζόδρομου της Μαιζώνος, με τη συμμετοχή της Orkestar Davida Antica, μελών του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ–Καρναβάλι Πάτρας, της Γνωμοδοτικής και της Κριτικής Επιτροπής, καθώς και Πολιτιστικών Συλλόγων.

Στην πλατεία Γεωργίου, τη σκυτάλη θα πάρει η ορχήστρα Bandarte, η οποία θα στήσει ένα μεγάλο υπαίθριο γλέντι, ενώ παράλληλα οι Στρατηγοί του Πατρινού Καρναβαλιού θα βρίσκονται εν δράσει, ετοιμάζοντας το αποκριάτικο «μπάτσελορ της νύφης».

Η Bandarte, με μαέστρο τον Τάσο Πουλή, θα παρουσιάσει έντεχνα, ρεμπέτικα και παλιά λαϊκά τραγούδια, με τη συμμετοχή έμπειρων μουσικών της πόλης.

«Τσικνοπαντρειές» στην Άνω Πόλη

Το απόγευμα και το βράδυ, το κέντρο βάρους των εκδηλώσεων μεταφέρεται στην Άνω Πόλη και ειδικότερα στην οδό Γερμανού, με τον τίτλο «Τσικνοπαντρειές στην οδό Γερμανού».

Στις 7:30 μ.μ., υποψήφιοι… γαμπροί κάνουν την εμφάνισή τους, με τις ορχήστρες και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους να παρουσιάζουν αποκριάτικα δρώμενα, γεμάτα σάτιρα και παραδοσιακό χαρακτήρα, με στόχο την ανάδειξη του καλύτερου «γαμπρού».

Συγκεκριμένα:

Στην πλατεία Αγίου Γεωργίου , εμφανίζεται η Λαϊκή Ορχήστρα του Χορευτικού Τμήματος του Δήμου Πατρέων .

Στην οδό Γερμανού , μπροστά από τον Αρχαιολογικό Χώρο, η Orkestar Davida Antica συνεχίζει το βαλκανικό γλέντι.

Στη συμβολή των οδών Γερμανού και Ηλείας , η Ιόνια Ορχήστρα του Χρήστου Παναγιωτόπουλου παρουσιάζει αφιέρωμα στο λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι.

Στην οδό Γερμανού και Μπουκαούρη , η Ορχήστρα–Λαϊκή Κομπανία του Δημήτρη Μπεγλερίδη στήνει αυθεντικό λαϊκό γλέντι.

Στην πλατεία Ταμπαχάνων, το συγκρότημα Replica παρουσιάζει λαϊκά, balkan, ποπ-ροκ και έντεχνα τραγούδια.

Η Πάτρα γιορτάζει όλη μέρα

Άνω και Κάτω Πόλη μπαίνουν σε πλήρη αποκριάτικο ρυθμό, με τη Τσικνοπέμπτη να μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή χαράς, μουσικής και παράδοσης, από το πρωί μέχρι αργά τη νύχτα.

