Τσιόδρας για καρδιαγγειακές παθήσεις προς την Κομισιόν: Κάντε το όπως η Ελλάδα

Κάνοντας δε ειδική αναφορά στο ελληνικό πρόγραμμα πρόληψης και στις χιλιάδες ζωές που σώθηκαν χάρη στις προληπτικές αυτές εξετάσεις, ερωτά την Κομισιόν εάν εξετάζει την εφαρμογή σε επίπεδο ΕΕ επιτυχημένων εθνικών παρεμβάσεων δημόσιας υγείας.

Τσιόδρας για καρδιαγγειακές παθήσεις προς την Κομισιόν: Κάντε το όπως η Ελλάδα
03 Οκτ. 2025 15:16
Pelop News

Ενίσχυση της πρόληψης των καρδιαγγειακών παθήσεων και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ, ζητάει ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Δημήτρης Τσιόδρας, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κάνοντας δε ειδική αναφορά στο ελληνικό πρόγραμμα πρόληψης και στις χιλιάδες ζωές που σώθηκαν χάρη στις προληπτικές αυτές εξετάσεις, ερωτά την Κομισιόν εάν εξετάζει την εφαρμογή σε επίπεδο ΕΕ επιτυχημένων εθνικών παρεμβάσεων δημόσιας υγείας.

Ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας τονίζει ότι «περισσότεροι από 60 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με καρδιαγγειακά νοσήματα στην ΕΕ» συμπληρώνοντας ότι «κάθε μέρα 5.000 Ευρωπαίοι χάνουν τη ζωή τους λόγω καρδιαγγειακών παθήσεων, με το συνολικό αριθμό των θανάτων να ανέρχεται σε 1,8 εκατομμύρια κάθε χρόνο».

Σημειώνοντας ότι περισσότερα από 1 εκατομμύριο θανατηφόρα καρδιαγγειακά επεισόδια τα επόμενα δέκα χρόνια μπορούν να αποφευχθούν μέσω έγκαιρων παρεμβάσεων, υπογραμμίζει ότι τα στοιχεία αυτά καθιστούν αυτές τις παθήσεις ως μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τα εθνικά συστήματα υγείας.

Καταλήγει δε τονίζοντας την ανάγκη αξιοποίησης του επόμενου πολυετούς προϋπολογισμού της ΕΕ για τη μετάβαση προς μια πιο εξατομικευμένη οδό φροντίδας των ασθενών, με έμφαση στην έρευνα και τα νέα μοντέλα περίθαλψης.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Βελτίωση της πρόσβασης σε διάγνωση και θεραπεία για άτομα που πάσχουν από καρδιαγγειακές παθήσεις

Περισσότεροι από 60 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με καρδιαγγειακά νοσήματα στην ΕΕ.

Ταυτόχρονα, κάθε μέρα 5.000 Ευρωπαίοι χάνουν τη ζωή τους λόγω καρδιαγγειακών παθήσεων, με το συνολικό αριθμό των θανάτων να ανέρχεται σε 1,8 εκατομμύρια κάθε χρόνο ενώ περισσότερα από 1 εκατομμύριο θανατηφόρα καρδιαγγειακά επεισόδια τα επόμενα δέκα χρόνια μπορούν να αποφευχθούν μέσω έγκαιρων παρεμβάσεων.

Τα στοιχεία αυτά τις καθιστούν ως μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τα εθνικά συστήματα υγείας.

Δεδομένων των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων αυτών των παθήσεων στη ζωή των ασθενών και ενόψει του επικείμενου Σχεδίου για την Ευρωπαϊκή Καρδιαγγειακή Υγεία, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πώς σκοπεύει να ενισχύσει την πρόληψη και την αντιμετώπιση των βασικών παραγόντων κινδύνου; Σε συνέχεια επιτυχημένων εθνικών προγραμμάτων πρόληψης για άλλες παθήσεις όπως το ελληνικό «Προλαμβάνω», εξετάζει την εφαρμογή σε επίπεδο ΕΕ σχετικών επιτυχημένων εθνικών παρεμβάσεων δημόσιας υγείας;

2. Πώς σκοπεύει να συμβάλει στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας μεταξύ των Κρατών Μελών;

3. Πώς θα αξιοποιήσει το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για τη μετάβαση προς μια πιο εξατομικευμένη οδό φροντίδας των ασθενών, με έμφαση στην έρευνα και σε νέα μοντέλα περίθαλψης;
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:24 Διέλευση 36ης ΣΠΑΡΤΑΚΙΑΔΑΣ από τμήμα της Ολυμπίας Οδού – Τι θα ισχύει για την κυκλοφορία των οχημάτων
16:16 Κατερίνη: Στο νοσοκομείο μαθητής που χτύπησε το κεφάλι του στη βάση μπασκέτας σχολείου
16:08 Άγριο ξύλο μαθητών στο Περιστέρι με σκουπόξυλα – Τραυματίστηκαν και τρεις καθηγητές
16:00 Έντονη ανησυχία στην Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Ολυμπίας Οδού – Χωρίς ενίσχυση σε προσωπικό και οχήματα
15:52 Κρήτη: Ξήλωσαν μεγάλη χασισοφυτεία στη Μεσσαρά με πάνω από 1.000 δενδρύλλια κάνναβης
15:41 Πώς η Αστυνομία βρήκε κι έπιασε τους 13 Τούρκους με τα όπλα στον Έβρο
15:32 Welcome to UP 2025: Magic Bus Patras Tour – Μια ξενάγηση στην πόλη από ψηλά! Τα δρομολόγια των open buses
15:24 Πάτρα – «Βέλη» Οικονόμου στο Δήμο για το Sense City: «Να μην κοροϊδεύουν τους πολίτες»
15:16 Τσιόδρας για καρδιαγγειακές παθήσεις προς την Κομισιόν: Κάντε το όπως η Ελλάδα
15:11 Πρώτες νιφάδες χιονιού στα Καλάβρυτα – Χειμωνιάτικο τοπίο στον Χελμό από τις 3 Οκτωβρίου
15:08 Στέφανος Ντούσκος: Μετά το χρυσό, ήρθε και ασημένιο μετάλλιο στο σπριντ 500μ.
15:00 Κρήτη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας
14:53 Ένταση στη Βουλή: «Αν ξαναγελάσεις θα σου σπάσω τα μούτρα» – Τι καταγγέλλει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
14:45 Καρκίνος δεν σημαίνει θάνατος: Ραγδαίες θεραπευτικές εξελίξεις στην ασθένεια του αιώνα μας
14:37 ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και Πλ. Ελευθερίας κατά Ισραήλ με κοινή δήλωση για τον στολίσκο προς τη Γάζα
14:29 «Απογειώνεται» και φέτος ο Αραξος – 25 Οκτωβρίου το τελευταίο δρομολόγιο για το 2025
14:21 Νέος στόλος ακτιβιστών πλέει προς τη Γάζα – Δεκάδες ακτιβιστές δηλώνουν αποφασισμένοι να σπάσουν τον αποκλεισμό
14:13 Τραγωδία στην Άρτα: Προκαταρκτική εξέταση για ανθρωποκτονία από αμέλεια για την 28χρονη έγκυο
14:05 Νέα σελίδα για την DUR με Μπάκο-Καϋμενάκη – Διάσωση με κατεύθυνση real estate
13:57 Εξηγήσεις ζητά η Σία Αναγνωστοπούλου από το Υπουργείο Υγείας για το νοσοκομείο Καλαβρύτων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 3/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ