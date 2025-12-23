Τσίπρας: «Χρειάζεται ένα σοκ δημοκρατίας για να μη γίνει η κοινωνική οργή τροφή της ακροδεξιάς»

Την ανάγκη μιας βαθιάς πολιτικής και δημοκρατικής αφύπνισης έθεσε στο επίκεντρο ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας με φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, με αφορμή την παρουσίαση και συζήτηση του βιβλίου του «Ιθάκη».

Ο πρώην πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι, εάν δεν υπάρξει μια ουσιαστική υπέρβαση της σημερινής πολιτικής στασιμότητας, «ελλοχεύει ο κίνδυνος η συσσωρευμένη κοινωνική δυσαρέσκεια να μετατραπεί σε καύσιμο για την ακροδεξιά και την αντιπολιτική». Όπως τόνισε, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η εναλλαγή προσώπων, αλλά η επιστροφή της συμμετοχής και της συλλογικής ευθύνης στον πυρήνα της πολιτικής ζωής.

Αναφερόμενος στη σύγχρονη πολιτική διαχωριστική γραμμή, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι αυτή δεν είναι πια ιδεολογική με την παραδοσιακή έννοια, αλλά αφορά τη σύγκρουση ανάμεσα σε όσους αγωνίζονται για το κοινό καλό και σε εκείνους που επιδιώκουν τη διαιώνιση μιας ολιγαρχικής και κλεπτοκρατικής λογικής. Στο πλαίσιο αυτό, αντιπαρέβαλε τα φαινόμενα σκανδάλων και κοινωνικής αδικίας με παραδείγματα κοινωνικής προσφοράς, σημειώνοντας ότι «εκεί βρίσκεται η Ελλάδα που πρέπει να αναγνωρίσουμε και να υπερασπιστούμε».

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν απέφυγε την αναφορά στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για λάθη και παραλείψεις, αλλά υποστηρίζοντας ότι το συνολικό αποτύπωμα περιλαμβάνει και τη θετική πλευρά της εξόδου της χώρας από την κρίση και τα μνημόνια. Παράλληλα, άσκησε δριμεία κριτική στη σημερινή κυβέρνηση, κάνοντας αναφορές στο κράτος δικαίου, στις υποκλοπές, στη διαχείριση ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και στην υπόθεση των Τεμπών, σημειώνοντας ότι κάποια στιγμή «θα πρέπει και ο σημερινός πρωθυπουργός να λογοδοτήσει πολιτικά».

Σε ό,τι αφορά τον δικό του ρόλο στο μέλλον, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι αισθάνεται την ανάγκη να αναλάβει εκ νέου μέρος της ευθύνης που, όπως είπε, του αποδίδεται από ένα τμήμα της κοινωνίας. Στόχος του, όπως τόνισε, είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση των όρων για μια ουσιαστική αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού και για την ύπαρξη μιας αξιόπιστης δημοκρατικής εναλλακτικής απέναντι στη σημερινή εξουσία.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι καμία πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη συνύπαρξη τριών βασικών παραγόντων: ενεργή συμμετοχή των πολιτών, αξιόπιστο σχέδιο διακυβέρνησης και πρόσωπα που μπορούν να το εκφράσουν. «Το πιο κρίσιμο και πιο ριζοσπαστικό», ανέφερε, «είναι να επαναφέρουμε την ουσία της πολιτικής, να δημιουργήσουμε έναν νέο πατριωτισμό της ευθύνης και τις προϋποθέσεις μιας νέας μεταπολίτευσης».

