Τσίπρας για ενέργεια και καύσιμα: «Ημίμετρα» από την κυβέρνηση και πρόταση για «Ενεργειακή Δημοκρατία»

Στις τελευταίες εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και στις αυξήσεις στα καύσιμα παρενέβη με ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας, τοποθετώντας στο επίκεντρο τόσο τις συνέπειες της διεθνούς κρίσης όσο και τη συνολική αρχιτεκτονική της ενεργειακής πολιτικής στην Ελλάδα. Ο πρώην πρωθυπουργός συνέδεσε το νέο κύμα ακρίβειας με τον πόλεμο στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική απάντηση εξαντλείται και πάλι σε αποσπασματικά μέτρα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους που ανακοινώθηκε για τα πρατήρια καυσίμων δεν αγγίζει, όπως υποστηρίζει, το κρίσιμο σημείο της αλυσίδας, δηλαδή τα διυλιστήρια, τα οποία -κατά την κριτική του- εξακολουθούν να διαμορφώνουν την τιμή εκκίνησης. Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι τα δημόσια έσοδα αυξάνονται εξαιτίας του υψηλού ΦΠΑ και υποστήριξε ότι η αύξηση εσόδων από τις ανατιμήσεις στα καύσιμα φτάνει ήδη το 30%.

Ο Αλέξης Τσίπρας εκτίμησε ακόμη ότι μέρος αυτών των πρόσθετων εσόδων θα κατευθυνθεί και πάλι σε επιδοτήσεις που, όπως είπε, ευνοούν κυρίως τους παραγωγούς ενέργειας και όχι τους καταναλωτές. Με αυτό το επιχείρημα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιτρέπει την ενίσχυση φαινομένων αισχροκέρδειας και τη διόγκωση ισχυρών συμφερόντων στην αγορά ενέργειας.

Στην ανάρτησή του δεν περιορίστηκε στην τρέχουσα συγκυρία, αλλά έδωσε ευρύτερη πολιτική διάσταση στο ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι η ενεργειακή μετάβαση, αντί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αυτονομία και ουσιαστική πράσινη στροφή, παρήγαγε ένα μοντέλο συγκέντρωσης ισχύος που ο ίδιος περιέγραψε ως «Ενεργειακή Ολιγαρχία». Απέναντι σε αυτό, παρουσίασε την ανάγκη ενός διαφορετικού σχεδιασμού, τον οποίο συνέδεσε με την έννοια της «Ενεργειακής Δημοκρατίας».

Ο ίδιος ανέφερε ότι το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζει σήμερα επεξεργασμένη πρόταση δημόσιας πολιτικής για μια εναλλακτική στρατηγική δίκαιης μετάβασης, με βασικό εργαλείο τις Ενεργειακές Κοινότητες και με συμμετοχή πολιτών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτοδιοίκησης. Κατά τον πρώην πρωθυπουργό, ένα τέτοιο μοντέλο θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε μείωση έως 1.100 ευρώ ετησίως στο ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών.

Η παρέμβασή του εντάσσεται σε μια ευρύτερη γραμμή κριτικής που έχει αναπτύξει το τελευταίο διάστημα το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα για το ενεργειακό κόστος στην Ελλάδα. Σε πρόσφατη σχετική ανάλυση του Ινστιτούτου, είχε υποστηριχθεί ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ακριβότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης ως προς το κόστος ενέργειας και προμήθειας, αμφισβητώντας ευθέως το κυβερνητικό αφήγημα περί «φθηνής ενέργειας».

