Τσίπρας: «Γι’ αυτό επέλεξα την Πάτρα πρώτο σταθμό της περιοδείας μου»

Δεν επέλεξε τυχαία την Πάτρα ή για… χιλιομετρικούς λόγους ο Αλέξης Τσίπρας για την αποψινή δεύτερη παρουσίαση της «Ιθάκης» του, στις 7μ.μ. στον πολυχώρο Royal στην Ακτή Δυμαίων.

Ουσιαστικά, ο πρώην πρωθυπουργός ξεκινάει απόψε την μαραθώνια περιοδεία του σε όλη την Ελλάδα.

Η επιλογή του όμως να «κατέβει» στην Πάτρα πριν τα Χριστούγεννα, και αμέσως μετά την πρώτη παρουσίαση στην Αθήνα, είναι μια κίνηση υψηλού πολιτικού συμβολισμού.

Η «Πελοπόννησος» ζήτησε από τον κ. Τσίπρα, μέσω πολύ στενού συνεργάτη του, να εξηγήσει την τιμητική για την πόλη και την περιοχή επιλογή του.

Και οι «εκμυστηρεύσεις» του πρώην πρωθυπουργού στην «Π», όπως μας τη μετέφερε ο συνεργάτης του, συνοψίζονται στα εξής:

-Η Πάτρα είναι μια πόλη άρρηκτα συνδεδεμένη με την πολιτική ιστορία της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης συνολικά.

-Η Πάτρα είναι και η πόλη, όπου ο διάλογος των αριστερών και προοδευτικών πολιτών είναι ζωντανός, σε πλήρη εξέλιξη, σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής δράσης: στον συνδικαλισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, σε συλλογικό επίπεδο και σε πρωτοβουλίες των πολιτών.

-Στις εκλογές του 2019 η Αχαΐα ήταν μία από τις δύο εκλογικές περιφέρειες στις οποίες είχε κατέλθει υποψήφιος ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν την επέλεξε τυχαία. Της έχει ιδιαίτερη αδυναμία.

-H Πάτρα δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως η πρώτη στάση μιας περιοδείας, αλλά ως ένα κομβικό σημείο για την εξέλιξη των πολιτικών σχεδιασμών του κ. Τσίπρα, οι οποίοι δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα ακολουθήσουν προβλέψιμες διαδρομές.

-Κατά την διάρκεια της διακυβέρνησής του, πραγματοποίησε αρκετές επισκέψεις στην Αχα΅Ι, με αποκορύφωμα την επίσκεψή του τον Απρίλιο του 2017, για τα εγκαίνια της παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου – Πατρών που έδωσε λύση στο χρόνιο πρόβλημα ενός δρόμου – καρμανιόλα. Αξιοσημείωτη, επίσης και η επίσκεψή του στην Πάτρα, τον Ιανουάριο του 2021, όταν ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εν μέσω πανδημίας, επισκέφθηκε το μνημείο του Νίκου Τεμπονέρα για να αποθέσει ένα γαρύφαλλο σε ένδειξη τιμής στον δολοφονημένο καθηγητή.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έρχεται, φυσικά, για να κάνει απόψε μια «ακαδημαϊκή» συζήτηση για το βιβλίο του, την «Ιθάκη». Η τοποθέτησή του θα είναι καθαρά πολιτική. Και επειδή, μάλιστα, έχουν μεσολαβήσει και μερικά πολιτικά γεγονότα απ’ τη μέρα της πρώτης παρουσίασης στο «Παλλάς» στην Αθήνα μέχρι σήμερα, θεωρείται βέβαιο πως θ’ αναφερθεί σε περισσότερους τομείς απ’ ό,τι στις 3 Δεκεμβρίου!

Πρακτικά, θα είναι η δεύτερη «συνάντησή του με τον λαό», κάτι που θα λειτουργήσει ως πεδίο καταγραφής των διαθέσεων των πολιτών της Αχαΐας -και της Δυτικής Ελλάδας- δυόμισι και πλέον χρόνια μετά την παραίτησή του από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

«Καταλαβαίνετε πως δεν μπορώ ν’ αναφερθώ, ούτε κατ’ ελάχιστο, στο περιεχόμενο της ομιλίας του προέδρου, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως θα βγουν ειδήσεις απ’ αυτά που θα πει», αποκάλυψε στην «Πελοπόννησο» ένας από τους πιο άμεσους συνεργάτες του σε θέματα Τύπου και Ενημέρωσης.

* Οι προβλέψεις είναι πως το Royal θ’ αποδειχθεί μικρό για μια τέτοια εκδήλωση.

* Πριν ανέβει στο βήμα ο πρώην πρωθυπουργός, θα μιλήσουν γι’ αυτόν και το βιβλίο του οι Βασίλης Αϊβαλής, επικεφαλής παράταξης Δήμου Πατρέων και πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, η Θεώνη Κουφονικολάκου, συνήγορος του Παιδιού, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ο Γιώργος Παππάς, πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, ο Γιώργος Σιακαντάρης, συγγραφέας και δρ Κοινωνιολογίας, και ο γνωστός ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης.

