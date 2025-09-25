Τσίπρας: «Η Ελλάδα στη λάθος πλευρά της ιστορίας όσο δεν αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης»

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, για το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης.

Σε ανάρτησή του στα social media, τόνισε ότι περισσότερα από 140 κράτη μέλη του ΟΗΕ έχουν ήδη προχωρήσει σε αναγνώριση, με την Ελλάδα να παραμένει στη μειοψηφία. «Η χώρα μας επιμένει να ανήκει στη λάθος πλευρά της ιστορίας και του παγκόσμιου χάρτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι «δεν μας αξίζει μια τέτοια ντροπή» και ότι αυτή η στάση «δεν αρμόζει στην ιστορία και στους αγώνες του λαού μας».

Στην ανάρτησή του αναφέρει ότι τα τελευταία εικοσιτετράωρα, χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Γαλλία και η Πορτογαλία έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη, ενώ Μάλτα και Λουξεμβούργο έχουν ανακοινώσει πως θα ακολουθήσουν. Υπενθύμισε επίσης το πρώτο κύμα αναγνωρίσεων με Ιρλανδία, Ισπανία, Νορβηγία και Σλοβενία.

«Με ευθύνη της κυβέρνησης, παρότι η Ελλάδα είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όχι μόνο αρνείται να συμμετάσχει σε αυτή τη συντονισμένη αναγνώριση, αλλά στέκεται στο πλευρό χωρών που μπλοκάρουν την επιβολή κυρώσεων στην κυβέρνηση Νετανιάχου», σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει άμεσα το παλαιστινιακό κράτος και να στηρίξει την επιβολή κυρώσεων κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου. «Η χώρα μας πρέπει να σταθεί με τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς που αγωνίζονται για ειρήνη, τον τερματισμό της ανθρωπιστικής καταστροφής και μια λύση δύο κρατών, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ», κατέληξε.

