Τσίπρας: «Οι λέξεις χάνουν το νόημά τους» για τον θάνατο των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ

Συλληπτήριο μήνυμα για την απώλεια των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, απέστειλε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Τσίπρας αναφέρεται στην τραγικότητα του γεγονότος και εκφράζει τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και στον σύλλογο και τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμά του αναφέρει: «Όταν εφτά νέοι άνθρωποι, που ξεκίνησαν ένα ταξίδι χαράς για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, χάνουν τη ζωή τους, οι λέξεις χάνουν τη σημασία τους. Στεκόμαστε όλοι, αυτές τις δύσκολες στιγμές, πλάι στα σπίτια που ορφάνεψαν, πλάι στον ΠΑΟΚ και στους χιλιάδες φίλους του».

