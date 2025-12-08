Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία

Τις προηγούμενες μέρες ο πατέρας και προπονητής του παρουσιάστηκε δύο φορές στις εγκαταστάσεις της Τροχαίας Αττικής Οδού και προσπάθησε να αναλάβει εκείνος όλη την ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι δεν οδηγούσε ο γιός του

Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
08 Δεκ. 2025 22:35
Pelop News

Πλέον έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για τον Στέφανο Τσιτσιπά και φτάνει στο τέλος της καθώς θα πρέπει μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή (12/12/2025) να παραδώσει το δίπλωμα οδήγησης που διαθέτει για έναν ολόκληρο χρόνο. Οι ενστάσεις κι οι ισχυρισμοί του πατέρα του απορρίφθηκαν και αν ο τενίστας δεν παρουσιαστεί και δεν παραδώσει το δίπλωμά του θα σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για απείθεια.

Νίκη Παναιτωλικού στις Σέρρες και αγγίζει τα play-offs!

Τις προηγούμενες μέρες ο πατέρας και προπονητής του Στέφανου Τσιτσιπά παρουσιάστηκε δύο φορές στις εγκαταστάσεις της Τροχαίας Αττικής Οδού και προσπάθησε να αναλάβει εκείνος όλη την ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι δεν οδηγούσε ο γιός του.

Ο πατέρας του έδειξε την απόδειξη από το πρόστιμο που είχε πληρωθεί και ζήτησε να καταθέσει το δικό του δίπλωμα, επειδή όπως ανέφερε, εκείνος οδηγούσε την πανάκριβη Lotus όταν εντοπίστηκε να τρέχει στον αυτοκινητόδρομο.

Το αίτημα του Απόστολου Τσιτσιπά δεν έγινε δεκτό αφού: «O Απόστολος Τσιτσιπάς, επανήλθε τη Δευτέρα και ζήτησε ξανά από την Τροχαία να κάνει δεκτό το αίτημα του και να τον «αναγνωρίσει» ως οδηγό, κάτι το οποίο δεν έγινε. Ίδιες «πηγές» τονίζουν πως το αίτημα απορρίφθηκε αφού είχε περάσει το χρονικό περιθώριο της μιας εβδομάδας που δίνεται από τις αρχές για τις ενστάσεις».

Στον 28χρονο τενίστα είχε κοπεί κλήση για ταχύτητα 210 χλμ. την ώρα και του βεβαιώθηκε το πρόστιμο των 2.000 ευρώ που προβλέπεται.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγινε ένας από τους πρώτους που παρέλαβαν ψηφιακή κλήση από το gov.gr. Τις πρώτες μέρες τηρήθηκε από την πλευρά του σιγή ιχθύος, με την μητέρα του στη συνέχεια να υποστηρίζει πως ο γιος της έλειπε στο εξωτερικό, όταν βεβαιώθηκε η παράβαση.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει αφήσει πλέον την πρωτοβουλία των κινήσεων στον δικηγόρο του και αναμένεται με ενδιαφέρον η απόφαση που θα πάρει μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
20:50 Σαμαράς: Αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ
20:41 Νίκη Παναιτωλικού στις Σέρρες και αγγίζει τα play-offs!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ