Τσόκας για ΝΕΠ: «Μπορούμε καλύτερα, πιο ομαδικά και με περισσότερο μυαλό»

Ο προπονητής της ΝΕΠ Γιώργος Τσόκας δήλωσε μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ ότι περιμένει περισσότερα από τις παίκτριές του στη συνέχεια της σεζόν.

02 Νοέ. 2025 12:34
Pelop News

Ο προπονητής της ΝΕΠ Γιώργος Τσόκας δήλωσε τα εξής μετά την ήττα της ΝΕΠ από τον ΠΑΟΚ στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός»: «Δεν ξεκινήσαμε καλά στο παιχνίδι. Είπαμε να μην κάνουμε βιαστικές επιθέσεις, δεχθήκαμε, όμως, αρκετά γκολ στην κόντρα. Εκεί που καταφέραμε να μειώσουμε στο γκολ, δεχθήκαμε ένα προσωπικό τέρμα και στη συνέχεια βρεθήκαμε να ξανακυνηγάμε τον αντίπαλό μας. Προσπαθήσαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Πάντως, είμαι ευχαριστημένος για την εμφάνισή μας στα δύομισυ-τρία 8λεπτα της αναμέτρησης, αλλά μπορούμε να παίξουμε περισσότερο καλύτερα. Αν θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο στο Κύπελλο στο παιχνίδι με την ίδια ομάδα, θα πρέπει, παρά τις απουσίες που θα έχουμε, να παίξουμε πιο ομαδικά και με περισσότερο μυαλό. Σε ό,τι αφορά τον αγώνα με την Ηλιούπολη, οφείλουμε να παλέψουμε για να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα».
