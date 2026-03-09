Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση έχει αποτύχει στην ακρίβεια – Άμεσα μέτρα για ενέργεια και καύσιμα»

Για αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση της ακρίβειας και του πληθωρισμού έκανε λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας ότι απαιτούνται άμεσα μέτρα στήριξης για την ενέργεια και τα καύσιμα ενόψει των νέων πιέσεων που δημιουργεί η ένταση στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στο Mega, ο κ. Τσουκαλάς εκτίμησε ότι η πολεμική σύρραξη στην περιοχή θα επηρεάσει σημαντικά τον εφοδιασμό πετρελαίου και φυσικού αερίου, με πιθανές συνέπειες για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Όπως σημείωσε, το Ιράν αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και ενδεχόμενη διαταραχή της προσφοράς μπορεί να οδηγήσει σε στασιμοπληθωριστικές πιέσεις.

«Πρέπει να υπάρξουν εμπροσθοβαρείς πολιτικές ώστε να στηριχθούν κοινωνία, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, γιατί θα έχουμε περαιτέρω διάβρωση της αγοραστικής δύναμης και πιθανή μείωση της προσφοράς», ανέφερε.

«Αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει χαμηλή αγοραστική δύναμη σε σχέση με το κόστος ενέργειας.

Αναφερόμενος σε πρόσφατη ανάρτηση του πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, σχολίασε ότι η κυβέρνηση «έχει αποτύχει παταγωδώς».

«Είναι η πιο αποτυχημένη κυβέρνηση στην Ευρώπη όσον αφορά την τιθάσευση της ακρίβειας και του πληθωρισμού», είπε χαρακτηριστικά.

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι απαιτούνται άμεσα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, αναφέροντας ότι πρέπει να εξεταστεί η επιδότηση καυσίμων και η παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Όπως είπε, άλλο είναι η μόνιμη χρήση επιδοματικών πολιτικών, όπως τα pass, και άλλο η αξιοποίησή τους σε έκτακτες συνθήκες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα πρέπει να εξεταστεί και η ευρωπαϊκή διάσταση της οικονομικής στήριξης, ακόμη και η πιθανότητα παράτασης του Ταμείου Ανάκαμψης εφόσον η Ευρώπη εισέλθει σε νέα περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας.

«Η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει οικονομικά τις χώρες της, ιδιαίτερα εκείνες που είναι πιο ευάλωτες σε οικονομικές πιέσεις», ανέφερε.

Αναφορά στις υποκλοπές

Τέλος, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε και στην υπόθεση των υποκλοπών, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να διερευνηθεί πλήρως το ενδεχόμενο τέλεσης αδικημάτων.

Όπως είπε, το δικαστήριο έχει επισημάνει την ανάγκη διερεύνησης πιθανής κατασκοπείας, τονίζοντας ότι όσοι εμπλέκονται οφείλουν να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



