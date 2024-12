Τσούνης: Αποχαιρετιστήριο μήνυμα από τον Αμερικανό Πρέσβη

Ο Τζορτζ Τσούνης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε την εκτίμησή του για τη συνεργασία με τον υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη, υπογραμμίζοντας την κοινή προσπάθεια για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας.

Ο Τζορτζ Τσούνης ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ήταν τιμή μου να συνεργαστώ με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, για να παρέχουμε μεγαλύτερες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλους».

Πρόσθεσε επίσης ότι αναμένει με ανυπομονησία την ανακοίνωση του Υπουργείου για νέα κοινά και διπλά μεταπτυχιακά προγράμματα που θα ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ αμερικανικών και ελληνικών πανεπιστημίων.

It has been an honor to work with @Pierrakakis to provide greater educational opportunity for all. Eagerly awaiting the Ministry’s announcement in the new year on a number of new joint and dual graduate degree programs between 🇺🇸🇬🇷 universities. pic.twitter.com/SWzfmXfePd

— George J. Tsunis (@USAmbassadorGR) December 12, 2024