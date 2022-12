Twitter: Ο Snoop Dogg θέτει υποψηφιότητα να το αγοράσει μετά τον Έλον Μασκ

Μια νέα… έκπληξη αυτήν την φορά από τον Snoop Dogg, μετά τον Έλον Μασκ έρχεται , ο οποίος θέτει υποψηφιότητα να αγοράσει το Twitter μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του Έλον Μασκ, που το 57% των χρηστών ψήφισαν να παραιτηθεί από επικεφαλής της πλατφόρμας. Ο γνωστός ράπερ δημοσίευσε τη δικιά του ψηφοφορία και το αποτέλεσμα είναι ήδη υπέρ του «ναι».

Συγκεκριμένα, ο Snoop Dogg έκανε ένα tweet, μετά την ψηφοφορία του Έλον Μασκ, και έδωσε την επιλογή στους χρήστες του Twitter, όπως κάνει ο μεγιστάνας για όλα τα ζητήματα που θέλει να πάρει απόφαση.

Μέσα σε περίπου 3 ώρες, έχουν ψηφίσει πάνω από 2.000.000 χρήστες του Twitter, εκ των οποίων το 81% λέει «ναι» να αγοράσει ο Snoop Dogg την πλατφόρμα από τον Έλον Μασκ. Η ψηφοφορία θα είναι ενεργή για ακόμη 9 ώρες, δηλαδή θα λήξει περίπου στις 04:00 της Τρίτης 20 Δεκεμβρίου (ώρα Ελλάδας).

Η ψηφοφορία του Snoop Dogg:

Should I run Twitter ?

Στις 13 Μαΐου 2022, ο Snoop Dogg είχε γράψει ένα tweet που έλεγε «ίσως θα πρέπει να αγοράσω το Twitter τώρα», όταν είχε ξεκινήσει το σήριαλ με την απόκτησή του από τον Έλον Μασκ. Μάλιστα, είχε κάνει και… προγραμματικές δηλώσεις για την τακτική που θα ακολουθήσει ως ο νέος επικεφαλής της πλατφόρμας.

Ο Snoop Dogg είχε υποσχεθεί «μπλε τικ» σε όλους, για τα οποία οι χρήστες πρέπει να πληρώσουν στο Twitter του Έλον Μασκ, δωρεάν ίντερνετ στα αεροπλάνα γιατί «τα 29 δολάρια για μία ώρα σύνδεσης είναι σκ@@τ@» ενώ είχε πει ότι θα αντικαταστήσει το διοικητικό συμβούλιο με το ψάρι του τον Fish Fry.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Έλον Μασκ είχε απαντήσει τότε με emoji φωτιάς, επικροτώντας τις προτάσεις του Snoop Dogg για τη λειτουργία του Twitter. Πάντως, ο μεγιστάνας δήλωσε ότι θα σεβαστεί το αποτέλεσμα της δικής του ψηφοφορίας.

May have 2 buy Twitter now.

— Snoop Dogg (@SnoopDogg) May 13, 2022