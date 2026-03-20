Τυφλή γυναίκα ρομά στο Μεσολόγγι καταδικάστηκε για κλοπή, φυλακή για έναν μήνα!

Οδηγήθηκε στο Δικαστήριο, χωρίς συνήγορο υπεράσπισης

20 Μαρ. 2026 21:00
Pelop News

Σε δυο χρόνια φυλάκισης με αναστολή, αλλά θα πρέπει να εκτίσει τον έναν μήνα, καταδικάστηκε μια τυφλή ρομά για κλοπή. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες η τυφλή γυναίκα κατηγορήθηκε ότι μαζί με μια άλλη ρομά έκλεψαν ένα πορτοφόλι.

Πάτρα: Διέλευση ελικοπτέρων Apache πάνω από την πόλη – Κοίταζαν ψηλά οι πολίτες

Η γυναίκα οδηγήθηκε στο Δικαστήριο, χωρίς συνήγορο υπεράσπισης και καταδικάστηκε. Η οικογένειά της αναφέρει ότι η γυναίκα είναι τυφλή εκ γενετής και παράλληλα αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Κατά την άποψή τους ένας άνθρωπος με τόσα προβλήματα δεν θα μπορούσε να διαπράξει κλοπή, ενώ δεν μπορεί να συντηρηθεί μόνη της και πάντα χρειάζεται κάποιον να την βοηθάει σε όλη της την καθημερινότητα.

Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι πρέπει να φυλακιστεί και έτσι μεταφέρθηκε στις φυλακές της Θήβας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Νέο απίθανο παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ. ελεύθερο από τον ΜακΙβόι, ΒΙΝΤΕΟ
22:47 Καμπάνα 2.000 ευρώ σε οδηγό για επικίνδυνους ελιγμούς
22:37 Ο «χοντρός» καυγάς έφερε το μαχαίρωμα του πατριού σε 18χρονο
22:27 «Όταν χάνεις τον πατέρα σου είναι σαν να ενηλικιώνεσαι και να γίνεσαι άνδρας», συγκινεί ο Σόλων Τούνης
22:17 Σενεγάλη: Σε στρατιωτική βάση η κούπα του Κόπα Άφρικα, ΒΙΝΤΕΟ
22:08 Όταν ο Τσακ Νόρις έγινε θρύλος: Η παράνομη, αλλά επική μονομαχία του με τον Μπρους Λι στο Κολοσσαίο
21:57 Υπόθεση Τσαγκαράκη: Αντιμέτωπος με κατηγορίες αρχαιοκαπηλίας, πλαστογραφίας και απάτης ο γνωστός αντικέρ
21:48 Μέση Ανατολή: Ο διοικητής της Μοσάντ φέρεται να έπεισε τον Νετανιάχου ότι το ιρανικό καθεστώς μπορεί να πέσει αν χτυπηθούν οι κατάλληλοι στόχοι
21:39 Ελληνόκτητο φορτηγό το πρώτο πλοίο που πέρασε τα Στενά του Ορμούζ με ενεργό το AIS
21:31 Πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ ελεύθερο από τη Βασιλάκη στο Παρίσι
21:21 MRB: Το 30% θα ψήφιζε την Καρυστιανού, κυβερνητική αλλαγή σε ποσοστό σχεδόν 68% θέλουν οι πολίτες
21:11 Μεσολόγγι: Εγκαίνια της εμβληματικής έκθεσης «Έξοδος 1826-2026» στο Μέγαρο Χρυσόγελου
21:00 Τυφλή γυναίκα ρομά στο Μεσολόγγι καταδικάστηκε για κλοπή, φυλακή για έναν μήνα!
20:50 ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε το Χάρβαρντ υποστηρίζοντας ότι δεν προστατεύει τους Εβραίους και Ισραηλινούς φοιτητές του
20:41 Δολοφόνησαν 21χρονο ποδοσφαιριστή στην Τουρκία, ΒΙΝΤΕΟ
20:31 Το…βιογραφικό του TikToker και πρωταθλητή του bodybuilding, που εντοπίστηκε με αναβολικά στη Θεσσαλονίκη
20:21 Ο Γιώργος Πλέας στον τελικό του «Elite Montenegro Cup 2026»
20:11 Ιταλία: Δυο νεκροί από έκρηξη σε αγροικία κοντά στη Ρώμη
20:02 Επιστροφή στην Ελλάδα για το ελληνικό προσωπικό της αποστολής του ΝΑΤΟ στο Ιράκ
19:51 Συνελήφθη στη Βενεζουέλα ο μεγιστάνας του πετρελαίου Βίλμερ Ρουπέρτι, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
