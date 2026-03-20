Τυφλή γυναίκα ρομά στο Μεσολόγγι καταδικάστηκε για κλοπή, φυλακή για έναν μήνα!

Σε δυο χρόνια φυλάκισης με αναστολή, αλλά θα πρέπει να εκτίσει τον έναν μήνα, καταδικάστηκε μια τυφλή ρομά για κλοπή. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες η τυφλή γυναίκα κατηγορήθηκε ότι μαζί με μια άλλη ρομά έκλεψαν ένα πορτοφόλι.

Πάτρα: Διέλευση ελικοπτέρων Apache πάνω από την πόλη – Κοίταζαν ψηλά οι πολίτες

Η γυναίκα οδηγήθηκε στο Δικαστήριο, χωρίς συνήγορο υπεράσπισης και καταδικάστηκε. Η οικογένειά της αναφέρει ότι η γυναίκα είναι τυφλή εκ γενετής και παράλληλα αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Κατά την άποψή τους ένας άνθρωπος με τόσα προβλήματα δεν θα μπορούσε να διαπράξει κλοπή, ενώ δεν μπορεί να συντηρηθεί μόνη της και πάντα χρειάζεται κάποιον να την βοηθάει σε όλη της την καθημερινότητα.

Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι πρέπει να φυλακιστεί και έτσι μεταφέρθηκε στις φυλακές της Θήβας.

