Τυφώνας «Μελίσσα»: Κατηγορία 5 με ανέμους 260 χλμ./ώρα – Σαρώνει την Τζαμάικα και απειλεί την Καραϊβική

Η «Μελίσσα» σαρώνει την Καραϊβική με ανέμους που φτάνουν τα 260 χιλιόμετρα την ώρα, έχοντας ήδη αφήσει πίσω της τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς σε Αϊτή και Δομινικανή Δημοκρατία. Οι αρχές στην Τζαμάικα προειδοποιούν για καταστροφικές πλημμύρες και κύματα ύψους έως και 4 μέτρων, ενώ η Κούβα και οι Μπαχάμες ετοιμάζονται για το πέρασμά της μέσα στις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC), το επίκεντρο του τυφώνα βρισκόταν περίπου 205 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Κίνγκστον και κινείται αργά προς τα δυτικά με ταχύτητα μόλις 6 χλμ./ώρα. Οι ειδικοί προειδοποιούν πως η Μελίσσα μπορεί να εξελιχθεί σε ιστορικό φαινόμενο για την Καραϊβική, με ραγδαίες βροχές έως και 76 εκατοστά και μαζικές κατολισθήσεις.

Οι ανατολικές περιοχές της Τζαμάικα αναμένεται να δεχθούν τις μεγαλύτερες ποσότητες βροχής, ενώ ήδη παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Διαχείρισης Κινδύνων της χώρας, Ντέσμοντ ΜακΚένζι, κάλεσε τους πολίτες «να πάρουν την κατάσταση στα σοβαρά» και να αποφύγουν κάθε περιττή μετακίνηση.

Παράλληλα, η Κούβα έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, με προειδοποιήσεις για τυφώνα στις επαρχίες Γκρανμά, Σαντιάγο δε Κούβα, Γκουαντάναμο και Ολγίν. Οι αρχές εκτιμούν πως οι βροχοπτώσεις θα φτάσουν έως και 51 εκατοστά, ενώ η θαλάσσια στάθμη ενδέχεται να ανέβει δραματικά κατά μήκος των νότιων ακτών.

Ο διευθυντής της μετεωρολογικής υπηρεσίας της Τζαμάικα, Εβαν Τόμπσον, προειδοποίησε ότι η «Μελίσσα» θα μπορούσε να είναι ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει τη χώρα εδώ και δεκαετίες, προσθέτοντας πως οι ζημιές αναμένεται να είναι εκτεταμένες και οι εργασίες αποκατάστασης ιδιαίτερα δύσκολες.

Στη Δομινικανή Δημοκρατία και την Αϊτή, η καταιγίδα έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες και καταστροφές σε καλλιέργειες και κατοικίες. Τουλάχιστον 750 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και 3.700 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, ενώ δεκάδες κοινότητες παραμένουν αποκλεισμένες.

Η Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) εξέδωσε ανακοίνωση προειδοποιώντας ότι οι πλημμύρες θέτουν σε κίνδυνο τη χειμερινή αγροτική περίοδο στην Αϊτή, επιδεινώνοντας την ήδη οξεία επισιτιστική κρίση που βιώνει η χώρα.

Η «Μελίσσα» αναμένεται να συνεχίσει την καταστροφική της πορεία προς την Κούβα και τις Μπαχάμες, με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες να κάνουν λόγο για «ώρες μεγάλης δοκιμασίας» για ολόκληρη την περιοχή της Καραϊβικής.

Δείτε ζωντανά την πορεία του τυφώνα

