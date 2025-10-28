Τζαμάικα: Έρχεται ο τυφώνας «Μελίσα», τι λένε οι αρχές

Η κυβέρνηση της Τζαμάικα δήλωσε ότι έχει κάνει ό,τι μπορούσε για να προετοιμαστεί και ότι σύντομα θα επικεντρωθεί στην αποκατάσταση.

Τυφώνας Μίλτον
28 Οκτ. 2025 19:10
Pelop News

Στα νοτιοδυτικά του νησιωτικού κράτους της Τζαμάικα έφτασε ο τυφώνας «Μελίσα» που έχει κοστίσει τη ζωή ήδη σε 7 ανθρώπους, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για πιθανές πολύ σοβαρές συνέπειες.

Γύρω στις 5 ώρα Ελλάδας ο τυφώνας αναμένεται να φτάσει στην στεριά «ανά πάσα στιγμή». Το «μάτι» του τυφώνα αναμένεται να βρεθεί πάνω από την στεριά γύρω στις 7:00.

Η σφοδρότητα του φαινομένου έχει κατηγοριοποιηθεί στο «επίπεδο 5» που το καθιστά το ισχυρότερο εδώ και 174 χρόνια, από τότε δηλαδή που διατηρείται σχετικό αρχείο. Σύμφωνα με το BBC, είναι ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει καταγραφεί στον πλανήτη το 2025.

Ήδη επτά θάνατοι έχουν αποδοθεί στην «Μελίσα». Τρεις άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην Τζαμάικα, τρεις στην Αϊτή και ένας στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Πολλά σημεία του νησιωτικού κράτους έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση, σε 200.000 υπολογίζονται οι κάτοικοι που δεν έχουν ρεύμα. Τα περισσότερα νοσοκομεία εξακολουθούν να έχουν παροχή, αλλά όχι όλα.

Η Τζαμάικα… κυριολεκτικά «στο μάτι» του τυφώνα

Το φαινόμενο αναμένεται να διασχίσει διαγώνια την Τζαμάικα, από νότο προς βορρά, πριν χτυπήσει την Κούβα. «Δεν υπάρχουν υποδομές στην περιοχή που να μπορούν να αντέξουν το επίπεδο 5», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες.

Η κυβέρνηση της Τζαμάικα δήλωσε ότι έχει κάνει ό,τι μπορούσε για να προετοιμαστεί και ότι σύντομα θα επικεντρωθεί στην αποκατάσταση.

Γύρω στις 4:30 ώρα Ελλάδας, το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων προειδοποίησε τους κατοίκους πως η στιγμή εκείνη ήταν η «τελευταία ευκαιρία να προστατεύσετε τη ζωή σας».

Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Κίνγκστον, Άντριου Σουάμπι, είπε ότι κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν εδώ και ημέρες έρθει σε επαφή με ευάλωτα άτομα – αστέγους, ΑμεΑ, πολίτες που βρίσκονται σε πεδινές περιοχές – προειδοποιώντας τους να μετακινηθούν σε ασφαλές μέρος.

Περισσότεροι από 700 άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ένα καταφύγιο στο Κίνγκστον, είπε ο δήμαρχος.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:35 Κωνσταντοπούλου: Το μήνυμα της Ζωής για το νόημα του ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου
19:29 Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία στη Γάζα: Η Χαμάς αναβάλλει την παράδοση σορού ομήρου
19:22 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Και η Θεοδώρα Ρογδάκη στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη
19:18 Ανοικτή Εκδήλωση από το ΚΕΚ Δάφνη
19:10 Τζαμάικα: Έρχεται ο τυφώνας «Μελίσα», τι λένε οι αρχές
19:07 Η «Νέα Δυτική Ελλάδα» τίμησε την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
19:03 Δήμος Ερυμάνθου: «Η απόφαση για το κλείσιμο καταστήματος ΕΛΤΑ προκαλεί αγανάκτηση»
19:00 Πρόστιμα ΚΟΚ: Οι δήμοι χάνουν πολύτιμους πόρους
18:53 Μ. Μπιτσάκου: «Παίρνω δύναμη φορώντας το σκουφάκι με το 10»
18:48 Ο Δημήτρης Αλεξόπουλος στέκεται στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη
18:42 Δείτε για ποιο λόγο η Amazon θα κάνει 14.0000 απολύσεις
18:34 Ο Νετανιάχου διάταξε πλήγματα στη Γάζα, δείτε για ποιο λόγο
18:30 Ο Χρυσός συνεχίζει το «ράλι», εκτιμήσεις για τιμή ρεκόρ
18:22 Ο Ζελένσκι μιλά για συνάντηση ευρωπαίων για σχέδιο εκεχειρίας
18:18 Αίολος Αγυιάς: «Βγάλαμε δύσκολο πρόγραμμα, στόχος τώρα οι νίκες»
18:11 Καμπεράι στον Peloponnisos FM: «Καταγιστικοί στο Κιάτο, πρώτος στόχος η παραμονή»
18:04 Η Ματίνα Παγώνη εξήγησε την απόφαση της να μην κάνει παιδί
17:55 Σοκ στην Ιντερ-Ο Μαρτίνεθ σκότωσε 81χρονο σε τροχαίο
17:45 Με εντολή Τραμπ επιθέσεις σε πλοία που μετέφεραν ναρκωτικά ΒΙΝΤΕΟ
17:36 Συγκίνηση από την παρέλαση στη Γαβαλού-Παρέλασε τυφλός μαθητής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ