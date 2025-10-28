Τζαμάικα: Έρχεται ο τυφώνας «Μελίσα», τι λένε οι αρχές

Στα νοτιοδυτικά του νησιωτικού κράτους της Τζαμάικα έφτασε ο τυφώνας «Μελίσα» που έχει κοστίσει τη ζωή ήδη σε 7 ανθρώπους, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για πιθανές πολύ σοβαρές συνέπειες.

Γύρω στις 5 ώρα Ελλάδας ο τυφώνας αναμένεται να φτάσει στην στεριά «ανά πάσα στιγμή». Το «μάτι» του τυφώνα αναμένεται να βρεθεί πάνω από την στεριά γύρω στις 7:00.

Η σφοδρότητα του φαινομένου έχει κατηγοριοποιηθεί στο «επίπεδο 5» που το καθιστά το ισχυρότερο εδώ και 174 χρόνια, από τότε δηλαδή που διατηρείται σχετικό αρχείο. Σύμφωνα με το BBC, είναι ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει καταγραφεί στον πλανήτη το 2025.

Ήδη επτά θάνατοι έχουν αποδοθεί στην «Μελίσα». Τρεις άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην Τζαμάικα, τρεις στην Αϊτή και ένας στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Πολλά σημεία του νησιωτικού κράτους έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση, σε 200.000 υπολογίζονται οι κάτοικοι που δεν έχουν ρεύμα. Τα περισσότερα νοσοκομεία εξακολουθούν να έχουν παροχή, αλλά όχι όλα.

Η Τζαμάικα… κυριολεκτικά «στο μάτι» του τυφώνα

Το φαινόμενο αναμένεται να διασχίσει διαγώνια την Τζαμάικα, από νότο προς βορρά, πριν χτυπήσει την Κούβα. «Δεν υπάρχουν υποδομές στην περιοχή που να μπορούν να αντέξουν το επίπεδο 5», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες.

Η κυβέρνηση της Τζαμάικα δήλωσε ότι έχει κάνει ό,τι μπορούσε για να προετοιμαστεί και ότι σύντομα θα επικεντρωθεί στην αποκατάσταση.

Γύρω στις 4:30 ώρα Ελλάδας, το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων προειδοποίησε τους κατοίκους πως η στιγμή εκείνη ήταν η «τελευταία ευκαιρία να προστατεύσετε τη ζωή σας».

Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Κίνγκστον, Άντριου Σουάμπι, είπε ότι κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν εδώ και ημέρες έρθει σε επαφή με ευάλωτα άτομα – αστέγους, ΑμεΑ, πολίτες που βρίσκονται σε πεδινές περιοχές – προειδοποιώντας τους να μετακινηθούν σε ασφαλές μέρος.

Περισσότεροι από 700 άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ένα καταφύγιο στο Κίνγκστον, είπε ο δήμαρχος.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



