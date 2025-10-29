Τζαμάικα: Ο τυφώνας «Μελίσα» έχεις σκορπίσει καταστροφή, τουλάχιστον 7 νεκροί ΒΙΝΤΕΟ

Ο τυφώνας «Μελίσα» άφησε πίσω του την καταστροφή από το πέρασμά του στην Τζαμάικα. Ο τυφώνας έφτασε σήμερα στην ανατολική Κούβα ως καταιγίδα κατηγορίας 3, αφού χτύπησε την Τζαμάικα ως έναν από τους ισχυρότερους τυφώνες του Ατλαντικού που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Καταστροφικές πλημμύρες στην Τζαμάικα

Με ανέμους που άγγιξαν τα 193 χλμ/ώρα), η καταιγίδα προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και ανυπολόγιστες ζημιές σε ολόκληρη την περιοχή.

Στην Τζαμάικα, όπου ο τυφώνας έφτασε ως κατηγορία 5, ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες κήρυξε το νησί «περιοχή καταστροφής». Περίπου 15.000 κάτοικοι έχουν καταφύγει σε καταφύγια, ενώ πάνω από 530.000 άνθρωποι παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Τουλάχιστον 25.000 τουρίστες έχουν αποκλειστεί, με τις αρχές να προσπαθούν να αποκαταστήσουν την πρόσβαση στα αεροδρόμια και τις βασικές υποδομές.

Συγκλονιστικά πλάνα

Οι εικόνες από το νησί είναι συγκλονιστικές. Πόλεις όπως το Σεντ Ελίζαμπεθ και το Κλάρεντον βρίσκονταν κάτω από το νερό, ενώ αναφέρθηκαν σοβαρές ζημιές σε νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Sangster στο Μόντεγκο Μπέι υπέστη κατάρρευση τμημάτων της οροφής, με τα νερά να πλημμυρίζουν την αίθουσα αναμονής. Οι αρχές εξετάζουν την προσωρινή χρήση του αεροδρομίου Ian Fleming για επείγουσες επιχειρήσεις διάσωσης και ανεφοδιασμού.

Τουλάχιστον 7 νεκροί από τον τυφώνα

Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί επτά θάνατοι σε Τζαμάικα, Αϊτή και Δομινικανή Δημοκρατία, όλοι κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για την καταιγίδα. Από τη στιγμή που ο τυφώνας έπληξε την Τζαμάικα, δεν έχουν καταγραφεί νέες απώλειες, γεγονός που οι αρχές αποδίδουν στην έγκαιρη εκκένωση πολλών περιοχών.

Στην Κούβα, οι επαρχίες Γκράνμα, Σαντιάγο ντε Κούβα, Γκουαντάναμο, Χολγκουίν και Λας Τούντας βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν μεταφερθεί σε καταφύγια, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για «απειλητικές για τη ζωή πλημμύρες» και κατολισθήσεις λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων.

Ο τυφώνας Μελίσα συγκρίνεται ήδη με τον Κατρίνα του 2005, ξεπερνώντας την έντασή του, μεταδίδει η Daily Mail. Ο Κατρίνα είχε προκαλέσει ζημιές ύψους 125 δισ. δολαρίων και σχεδόν 1.400 θανάτους. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η Μελίσα μπορεί να γίνει μία από τις πιο δαπανηρές καταιγίδες στην ιστορία της Καραϊβικής, με ζημιές που θα κοστίσουν δεκάδες δισεκατομμύρια.

Καθώς ο τυφώνας κινείται προς τις Μπαχάμες, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η ένταση του ενδέχεται να διατηρηθεί, φέρνοντας νέες πλημμύρες και σφοδρούς ανέμους. Οι κυβερνήσεις της περιοχής ζητούν διεθνή βοήθεια, ενώ συνεργεία διάσωσης επιχειρούν σε επικίνδυνες συνθήκες για να φέρουν προμήθειες και να ανοίξουν δρόμους .

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



