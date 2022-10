Τζέφρι Ντάμερ: Σωρεία αντιδράσεων για τις αποκριάτικες στολές με τον κανίβαλο και serial killer

Η νέα σειρά του Netflix με τίτλο «Monster: The Jeffrey Dahmer Story» που παρουσιάζει τη φρικιαστική ιστορία του Τζέφρι Ντάμερ, του ανθρώπου που ήταν υπεύθυνος για δεκαεπτά δολοφονίες νεαρών ανδρών, μεταξύ των ετών 1978 και 1991, με ιδιαίτερα σκληρές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων πράξεων σεξουαλικής βίας, νεκροφιλίας και κανιβαλισμού, έχει αποκτήσει εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές.

Ωστόσο η τρέλα για τον Τζέφρι Ντάμερ έφτασε… μέχρι και το Halloween. Φέτος πολλά από τα κοστούμια σχεδιάστηκαν, με βάση την εξωτερική εμφάνιση και το ντύσιμο του κανίβαλου και serial killer, του οποίου η ιστορία έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλής.

Οι λάτρεις της αποκριάτικης γιορτής των Αμερικανών, επέλεξαν να φορέσουν την πορτοκαλί ολόσωμη φόρμα του φυλακισμένου Ντάμερ ή τα ρούχα που φορούσε ο Πίτερ Έβανς που τον υποδύθηκε στη σειρά του Netflix, τα χαρακτηριστικά γυαλιά του και μια ξανθιά περούκα, και να επισκεφτούν τα σπίτια των ΗΠΑ, ρωτώντας «φάρσα ή κέρασμα;».

Η παραπάνω έμπνευση εξόργισε τους χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι παρακαλούν τους «Ντάμερ» του Halloween, να βγάλουν τις στολές τους και να σκεφτούν τις οικογένειες των θυμάτων του δολοφόνου Τζέφρι Ντάμερ.

«Νομίζω ότι τα κοστούμια του Τζέφρι Ντάμερ είναι ένα βήμα πολύ μακριά», «Αυτά τα πράγματα συνέβησαν στην πραγματικότητα. Οι οικογένειες έχουν τραύματα από αυτά τα γεγονότα», «Αυτό θα είναι ένα δύσκολο “Halloween” για κάποιους, και νιώθω πραγματικά λυπημένος που συμβαίνει αυτό», «Ο Τζέφρι Ντάμερ ήταν ένα πραγματικό πρόσωπο που δολοφόνησε πραγματικά ανθρώπους και δεν είναι πραγματικά χαριτωμένο να το κάνεις αποκριάτικο κοστούμι», «Δεν είναι χαρακτήρας, υπήρξε ένα ποταπό υποκείμενο» έγραψαν μερικοί από τους χρήστες του Twitter.

Οι αντιδράσεις στο Twitter

dressing up as jeffrey dahmer for halloween is fucked up 😭😭😭😭😭😭 — stan (@worldofxtra) October 13, 2022

if you dress up as Jeffrey Dahmer for halloween i hope someone knocks y*u out. he was not a fictional character, nor should he be a costume. he was a heinous human being who murdered and mutilated young boys and men. — The Notorious J.O.V. (@whotfisjovana) October 14, 2022

Quick reminder Jeffrey Dahmer was a real person that really murdered people and it really isn’t cute or quirky to make it a Halloween costume — 𝓴𝓮𝓵𝓼𝓲 𝓫𝓻𝓮𝓪𝓷𝓷 ♛ (@kelsibreannx) October 10, 2022

It’s weird to me that people want to dress up like some of the worst people to ever walk the earth on Halloween such as Jeffrey Dahmer. He’s a real person who ruined a lot of lives. There’s nothing fun or cool about dressing up as him — too optimistic (@YellowSnwman) October 15, 2022

Με τη σειρά τους και οι χρήστες του TikTok εξέφρασαν παρόμοιες ανησυχίες, και σε πλήθος βίντεο που δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, «καταδικάστηκε» η φετινή αποκριάτικη ενέργεια. «Αν σκέφτεστε να γίνετε αυτός, απλώς βάλτε τον εαυτό σας στις οικογένειες των θυμάτων» ή «Σε παρακαλώ μην γίνεσαι Ντάμερ για το Halloween».

Υπήρχαν βέβαια και κάποιοι που έκριναν δημιουργική την έμπνευση της συγκεκριμένης στολής, ενώ συμπλήρωσαν πως μέλημα του Halloween, είναι να είναι τρομακτικό, όπως ακριβώς και η φρίκη που σκόρπισε ο Ντάμερ.

Οι αντιδράσεις στο TikTok

🎃 #31daysofhalloween #halloween #jeffreydahmer #fy #fyp #costume (tiktok.com)

#jeffreydahmer #netflix #evanpeters #serialkiller (tiktok.com)

Μην το κάνεις #foryou #jeffreydahmer #fyp #halloweencostume #fypシ (tiktok.com)

Messed up my son’s Halloween costume! #dahmer #jeffreydahmer (tiktok.com)

Στα τελευταία νέα συμπεριλαμβάνεται και η πώληση των χαρακτηριστικών γυαλιών του Ντάμερ, τα οποία χρησιμοποιούν μικροί και μεγάλοι, για να μεταμορφωθούν στον κανίβαλο του Μιλγουόκι.

Ο διαχειριστής μίας σελίδας με συλλεκτικά αντικείμενα, έχει στην κατοχή του αυτά τα γυαλιά και τώρα που το όνομα του Ντάμερ έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, μιας και η σειρά σημειώνει επιτυχία, είναι έτοιμος να πουλήσει τα γυαλιά. Το ποσό που ζητά είναι 150.000 δολάρια.

Μάλιστα, στην ιστοσελίδα της επιχείρησης υπάρχουν κι άλλα προσωπικά αντικείμενα του Ντάμερ, όπως μερικά σκίτσα, η φορολογική του δήλωση και κάποιες επιστολές. Αυτά όμως, πωλούνται σε πολύ χαμηλότερη τιμή από τα γυαλιά.

Σύμφωνα με το TMZ συγκεκριμένα γυαλιά είναι αυτά που φορούσε στη φυλακή, όπου έζησε, πριν ξυλοκοπηθεί άγρια από συγκρατούμενό του και πεθάνει.



Ο αδίστακτος δολοφόνος καταδικάστηκε για 17 δολοφονίες νεαρών αντρών, παιδική σεξουαλική κακοποίηση, κανιβαλισμό και πολλές ακόμα κατηγορίες, ενώ στο σπίτι του βρέθηκαν 83 φωτογραφίες πτωμάτων σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης.

Δεν πρόλαβε να εκτίσει την ποινή του, αφού ο άνδρας που αποκαλούσε τον εαυτό του «Χριστό» στη φυλακή, τον χτύπησε με μεταλλική ράβδο στο ντουζ του γυμναστηρίου, μέχρι θανάτου. Όσο βρισκόταν στη φυλακή, ο Ντάμερ είχε βαφτιστεί ξανά και δήλωνε μετανιωμένος για τα εγκλήματά του.