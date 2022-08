Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ: Οι τρυφερές στιγμές τους ως νεόνυμφοι στην Ιταλία

Πιο ερωτευμένοι δεν… γίνεται για την Τζένιφερ Λόπεζ και τον Μπεν Άφλεκ που βρίσκονται στην Ιταλία και ο φωτογραφικός φακός απαθανάτησε τα φιλιά τους στην λίμνη Κόμο όπου διαμένουν.

Αφού δέθηκαν με τα δεσμά του γάμου το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Τζόρτζια των ΗΠΑ, η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ ζουν τον απόλυτο έρωτα τους στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη λίμνη Κόμο.

Οι Bebnifer δείχνουν ερωτευμένοι και δεν το κρύβουν. Ο φωτογραφικός φακός τους… έπιασε να φιλιούνται παθιασμένοι κατά τη διάρκεια μια ρομαντικής βόλτας στη λίμνη Κόμο στο Menaggio, στη βόρεια Ιταλία.

Εν τω μεταξύ τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα νέο βίντεο από τον γάμο των δύο σταρ στο οποίο η Λόπεζ κατά τη διάρκεια της γαμήλιας δεξίωσης ερμηνεύει ένα νέο τραγούδι, με τον Άφλεκ να την απολαμβάνει καθισμένος σε μία καρέκλα.

Με τους στίχους της η Τζένιφερ Λόπεζ έλεγε στον αγαπημένο της σύζυγο «Δεν σε χορταίνω», ενώ τραγουδούσε χορεύοντας με πάθος.

Δείτε το βίντεο:

Φωτογραφήθηκαν με θαυμαστές τους. Οι κάμερες τους εντόπισαν επίσης το ζευγάρι την Πέμπτη, την ώρα που οι δύο σταρ είχαν βγει για ψώνια

Οι νεόνυμφοι απολαμβάνουν ένα δεύτερο ταξίδι του μέλιτος στην Ιταλία μετά τον γάμο της 20ής Αυγούστου. Η 53χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός ήταν ντυμένη στα λευκά ενώ ο 50χρονος Μπεν Άφλεκ φορώντας ένα πουκάμισο και ένα τζιν συνόδευσε την καλή του για τα ψώνια τους.

Jennifer Lopez and Ben Affleck with fans in Milan, Italy today. pic.twitter.com/594lqSqU1X

— Bennifer Updates (@BenniferUpdates) August 25, 2022