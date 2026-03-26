Τζια: Το «παρεξηγημένο» νησί

Η σημερινή μας επιλογή αφορά ένα ελληνικό νησί, το κοντινότερο, στην Αθήνα και κατά τρόπον τινά το πιο «περίεργο» και παρεξηγημένο.

Ο λόγoς για τη Τζια η οποία δεν παραπέμπει τόσο σε κυκλαδονήσι, καθώς τα περισσότερα σπίτια στην Ιουλίδα έχουν κόκκινη σκεπή. Παρεξηγημένο γιατί ως κοντινό στις ακτές της Αττικής (μόλις 1 ώρα από το λιμάνι του Λαυρίου), υποτιμάται από πολλούς ως κοντινός προορισμός.

Η Κέα όμως μπορεί να σας προσφέρει πρακτικά τα πάντα και αποτελεί τον ιδανικό προορισμό σαββατοκύριακου. Καθαρές παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά, απίστευτα μονοπάτια συνολικού μήκους 81 χιλιομέτρων, εξαιρετικά δείγματα αρχιτεκτονικής όπως τα «στεγάδια», τις σκεπαστές μικρές στοές και ειδικά αυτές που φιλοτέχνησε ο Αλέκος Φασιανός, επιβλητικές πετρόχτιστες βίλες διάσπαρτες σε όλο το νησί, υπέροχο φαγητό και έναν συνδυασμό χαλάρωσης και κοινωνικής ζωής. Η παλαιότερη ονομασία της ήταν Υδρούσα, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας το νησί λεγόταν Τζιά, ενώ το επίσημο όνομά της είναι Κέα.

Χώρα: Οι βόλτες στην Τζια πρέπει να ξεκινούν από την Ιουλίδα. Απέχει 8 χιλιόμετρα από το λιμάνι και δεν μοιάζει με καμία άλλη Χώρα των Κυκλάδων. Τα σπίτια της είναι πολύχρωμα, συνήθως διώροφα και πολλά από αυτά έχουν κεραμοσκεπές, ενώ τα πλακόστρωτα σοκάκια δίνουν μία ευχάριστη και χαλαρή αίσθηση χωριού. Η Χώρα ενδείκνυται για βόλτες στα σοκάκια.

Διακοπές χωρίς κολύμπι δε νοούνται και στην Τζια θα βρείτε παραλίες για κάθε γούστο. Η παραλία Γιαλισκάρι είναι από τις πιο κοσμοπολίτικες, ενώ ο διάσημος Κούνδουρος και το εξαιρετικό Σπαθί είναι δικαιολογημένα δημοφιλείς επιλογές. Για κάτι πιο ήσυχο και χαλαρωτικό η παραλία Συκαμιά είναι παραδεισένια, όπως και η Καλησκιά με τη φυσική σκιά κάτω από τα αρμυρίκια.

Αν πάλι θέλετε να ζήσετε μία εμπειρία ανεβασμένης αδρεναλίνης τότε θα πάτε στο Κουνδουράκι. Η δράση όμως δεν τελειώνει εκεί. Εάν δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ να κάνετε κατάδυση, η Κέα είναι ένα από τα μέρη που πραγματικά αξίζει να το κάνετε. Το βρετανικό υπερωκεάνιο «Βρετανικός», αδελφό πλοίο του «Τιτανικού» βυθίστηκε ανοιχτά του νησιού το 1916, χρονιά που βυθίστηκε και το γαλλικό υπερωκεάνιο «Burdigala».

Ενα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της φύσης του νησιού είναι η ύπαρξη ενός εκτεταμένου δάσους βασιλικής δρυός (Quercus macrolepis). Το δρυοδάσος της Τζιας είναι πραγματικά εντυπωσιακό και είναι το μεγαλύτερο στην περιοχή των Κυκλάδων.

