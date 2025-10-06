Τζίνα Αλιμόνου: «Ζήτησα βοήθεια για να αποφύγω να αντιμετωπίσω μόνη μου την κατάσταση»

Ο πρώην σύντροφός της θα βρεθεί σήμερα στα δικαστήρια, έπειτα από δύο επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας στο σπίτι της, τα οποία οδήγησαν σε αυτεπάγγελτη σύλληψη.

06 Οκτ. 2025 10:53
Pelop News

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων θα παρουσιαστεί σήμερα ο 49χρονος πρώην σύντροφος της ηθοποιού Τζίνας Αλιμόνου, ο οποίος συνελήφθη αυτεπάγγελτα για επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας.

Στο Αστυνομικό Τμήμα η Τζίνα Αλιμόνου, η μήνυση για ενδοοικογενειακή βία

Η κυρία Αλιμόνου είχε σχέση με τον επιχειρηματία για περίπου έναν χρόνο, ωστόσο είχαν χωρίσει πριν μερικούς μήνες. Παρά τον χωρισμό, ο πρώην σύντροφός της εμφανίστηκε δύο φορές το βράδυ του Σαββάτου και τα ξημερώματα της Κυριακής στο σπίτι της, προκαλώντας ένταση που οδήγησε σε κλήση της αστυνομίας.

Η ηθοποιός εξήγησε πως δεν επιθυμούσε ποινική δίωξη, αλλά ήλπιζε σε μια απλή σύσταση από τις αρχές. Ωστόσο, σύμφωνα με τον νέο νόμο για την ενδοοικογενειακή βία, η υπόθεση διώκεται αυτεπάγγελτα.

Στο πρώτο περιστατικό, περίπου στις 11 το βράδυ, η κατάσταση ξέφυγε κατά τη διάρκεια συνομιλίας τους, με την κυρία Αλιμόνου να καλεί την οικογένειά της για να απομακρύνει τον πρώην σύντροφο. Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 5 τα ξημερώματα, ο άνδρας επέστρεψε πιο εκνευρισμένος, με την ηθοποιό να αισθάνεται φόβο και να καλέσει την αστυνομία.

Και οι δύο οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας της Αγίας Παρασκευής, όπου ο 49χρονος κατηγορείται για σωματική βία, απειλές και επίθεση σε βάρος της.

Σε δήλωσή της στο Πρωινό του ΑΝΤ1, η Τζίνα Αλιμόνου ανέφερε: «Ζήτησα βοήθεια αμέσως, για να μην αναγκαστώ να χειριστώ μόνη μου την κατάσταση. Όλα κατατάσσονται στην κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας. Νόμιζα ότι αρχικά θα γίνει μόνο μια σύσταση και δεν γνώριζα ότι θα πήγαινε στον εισαγγελέα».
