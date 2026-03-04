Τζον Πουλακίδας: Το βιογραφικό του «λέει» πολλά, έκανε το ντεμπούτο του στο NBA με τους Μάβερικς, ΒΙΝΤΕΟ

Σταθερά διαπρέπουν Έλληνες αθλητές σε Παγκόσμιο επίπεδο. Ένα όνομα που δεν είχαμε ακούσει ξανά είναι και του Τζον Πουλακίδα που έκανε το ντεμπούτο του στο NBA με τους Ντάλας Μάβερικς.

Επικό το εικαστικό της World Athletics για το μεγάλο ρεκόρ του Καραλή

Πρόκειται για 22χρονο Ελληνοαμερικανό γκαρντ. Γεννήθηκε στις 4 Απριλίου του 2003 στο Ιλινόι των ΗΠΑ και έχει ύψος 1,98 μέτρων.

Είναι Έλληνας δεύτερης γενιάς, με τους γονείς του να δραστηριοποιούνται ως επιχειρηματίες. Ο ίδιος όμως δεν διαθέτει ελληνικό διαβατήριο.

Φοίτησε στο Neuqua Valley High School. Οι μέσοι όροι του ήταν εξαιρετικοί, μετρώντας 17.5 πόντους και 4.6 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Όταν ήρθε η στιγμή να επιλέξει κολέγιο, διάλεξε το Γέιλ. Μετά την πρώτη του χρονιά στο πανεπιστήμιο, οι αριθμοί του, όπως και ο χρόνος συμμετοχής του αυξήθηκε.

Μετά την σεζόν 2021-22, όπου αγωνίστηκε σε 20 ματς και μέτρησε 1.9 πόντους κατά μέσο όρο ανά 5.1 λεπτά, ήρθε η εκτόξευση την αγωνιστική περίοδο 2022-23.

Σε αυτή τη σεζόν σκόραρε κατά μέσο όρο 12.2 πόντους, μάζεψε 3.2 ριμπάουντ και μοίρασε 1.4 ασίστ σε 29 παιχνίδια ανά 29.7 λεπτά συμμετοχής.

Παρόμοιοι ήταν και οι αριθμοί του την επόμενη χρονιά (13.6 πόντοι, 2.4 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ), όμως η καλύτερή του σεζόν, ήταν η τελευταία του στο κολέγιο.

Την αγωνιστική περίοδο 2024-25, ο Πουλακίδας εκτόξευσε τις επιδόσεις του, γράφοντας 19.4 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ κατά μέσο όρο σε 26 παιχνίδια, ανά 35 λεπτά συμμετοχής.

Επιτυχία της πορείας του στο NCAA ήταν όταν οδήγησε το Γέιλ στην έκπληξη επί του Όμπερν στη March Madness του 2024 με 28 πόντους και 6/9 τρίποντα.

Το καλοκαίρι του 2025 αγωνίστηκε με τους Κλίπερς στο Summer League χωρίς να καταφέρει τελικά να επιλεχθεί στο Draft.

Ο 22χρονος περιφερειακός δεν κατάφερε να πείσει τους Κλίπερς ότι αξίζει μία θέση στο ρόστερ και αγωνίστηκε στη θυγατρική τους, με την οποία την τρέχουσα σεζόν μέτρησε 12.5 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ κατά μέσο όρο σε 35 παιχνίδια.

Μάλιστα είναι κάτοχος του ρεκόρ με τα περισσότερα τρίποντα σε ένα παιχνίδι για τους Σαν Ντιέγκο Κλίπερς, με τα 10 που είχε σκοράρει απέναντι στους Σάουθ Μπέι Λέικερς.

Οι Ντάλας Μάβερικς αποφάσισαν να του δώσουν την ευκαιρία, προσφέροντάς του two-way συμβόλαιο.

Αμέσως έκανε το ντεμπούτο του στο NBA κόντρα στους Χόρνετς, μετρώντας 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 14’28” συμμετοχής.



Η περιπέτειά του με τη νέα του ομάδα μόλις ξεκίνησε και μένει να φανεί κατά πόσο θα μπορέσει να καθιερωθεί στην λίγκα και να κάνει καριέρα στο NBA.

Η στιγμή πάντως της πρώτης παρουσίας του στα παρκέ του NBA θα του μείνει σίγουρα ανεξίτηλα χαραγμένη, παρά το γεγονός ότι η ομάδα του ηττήθηκε με βαρύ σκορ στην πρώτη συμμετοχή του στη λίγκα.

