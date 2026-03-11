Τζορτζ Μάικλ: Άγνωστο φιλμ από την περιοδεία «Faith» του 1988 έρχεται στις αίθουσες

Ένα άγνωστο μέχρι σήμερα κινηματογραφικό ντοκουμέντο από την ιστορική περιοδεία «Faith» του Τζορτζ Μάικλ ετοιμάζεται να φτάσει στους κινηματογράφους αργότερα μέσα στο 2026, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο μία από τις πιο καθοριστικές περιόδους της πορείας του καλλιτέχνη. Παράλληλα με την ταινία, θα κυκλοφορήσει και ένα live άλμπουμ με ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις από την ίδια εποχή.

Η ταινία έχει τον τίτλο «George Michael: The Faith Tour» και βασίζεται σε υλικό που προέρχεται από κινηματογράφηση με 14 κάμερες σε φιλμ 35mm, η οποία κατέγραψε την εμφάνιση του Τζορτζ Μάικλ στο Palais Omnisports de Paris-Bercy στο Παρίσι, κατά το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας το 1988. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, το υλικό έχει πλέον αποκατασταθεί και υποστεί remaster για τη νέα του κινηματογραφική παρουσίαση.

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Andy Morahan και David Austin, δύο στενοί συνεργάτες του τραγουδιστή, ενώ την παραγωγή έχουν αναλάβει η George Michael Entertainment και η Mercury Studios. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες ημερομηνίες προβολής ή λεπτομέρειες για τη διανομή της ταινίας.

Η κινηματογραφική προβολή θα συνοδεύεται και από ένα νέο μικρού μήκους φιλμ της Mary McCartney, με τίτλο «Finding Faith». Το έργο περιλαμβάνει αποσπάσματα από άγνωστη μέχρι σήμερα συνέντευξη του Τζορτζ Μάικλ, καθώς και αδημοσίευτο οπτικό υλικό και εικόνες από τα παρασκήνια του εμβληματικού βίντεο κλιπ του «Faith», μέσα από το βλέμμα του φωτογράφου Herb Ritts.

Μαζί με την ταινία θα κυκλοφορήσει και το live άλμπουμ «The Faith Tour», το οποίο θα περιλαμβάνει 18 τραγούδια με μέχρι σήμερα ακυκλοφόρητες ζωντανές εκτελέσεις. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, στο άλμπουμ θα συνυπάρχουν τραγούδια από τη σόλο πορεία του καλλιτέχνη αλλά και κομμάτια που παραπέμπουν στην εποχή των Wham!.

Το «Faith» εξακολουθεί να θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ποπ δίσκους της δεκαετίας του ’80. Όπως σημειώνει ο Guardian, το άλμπουμ έχει ξεπεράσει τα 25 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, ανέδειξε τέσσερα Νο.1 singles στις ΗΠΑ και χάρισε στον Τζορτζ Μάικλ το Grammy για το Άλμπουμ της Χρονιάς.

Η νέα αυτή κυκλοφορία έρχεται να φωτίσει ξανά μια περίοδο στην οποία ο Τζορτζ Μάικλ είχε ήδη περάσει από τη φάση της ποπ επιτυχίας στην πλήρη καλλιτεχνική καταξίωση. Για τους θαυμαστές του, αλλά και για όσους θέλουν να ξαναδούν από κοντά την αισθητική και τη δυναμική ενός από τα πιο εμβληματικά live της εποχής, η προβολή της ταινίας αναμένεται να αποτελέσει ένα ξεχωριστό μουσικό γεγονός. Η κυκλοφορία συνδέεται και με ένα ευρύτερο νέο κύμα αρχειακών εκδόσεων γύρω από τον καλλιτέχνη, όπως το λεύκωμα «Celebrating George: Three Decades of George Michael through the Lens» που αναμένεται μέσα στον μήνα από τον οίκο Rizzoli.

