Τζορτζ Σάντος: Ο υπερσυντηρητικός Ρεπουμπλικάνος που συμμετείχε σε… drag shows – Η «διπλή ζωή του»

Ο Αμερικανός βουλευτής Τζορτζ Σάντος, ο πρώτος ανοιχτά γκέι Ρεπουμπλικάνος που εξελέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων, φέρεται ότι συμμετείχε πριν από 15 χρόνια σε διαγωνισμούς drag queen στη Βραζιλία, όπως υποστηρίζουν δύο γνωστοί του.

Ο νεοεκλεγείς βουλευτής που εκφράζει υπερσυντηρητικές θέσεις δέχεται σφοδρές επικρίσεις ακόμη και από τους Ρεπουμπλικάνους, με πολλούς να ζητούν την παραίτησή του λόγω των ψεμάτων που έλεγε προεκλογικά για την καριέρα και την προσωπική ζωή του.

I believe that "George Santos" looks better in drag but I would still hide the silverware if she/he were a guest. pic.twitter.com/XZm5aNKTqs

— Richard Signorelli (@richsignorelli) January 19, 2023