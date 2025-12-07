Β’ γύρος εκλογών στον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών: Παπαναγιωτάκης και Μεταξάς διεκδικούν την προεδρία

Ο Θεοφάνης Παπαναγιωτάκης και ο Παναγιώτης Μεταξάς αναμετρούνται , στον δεύτερο και καθοριστικό γύρο για την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.

07 Δεκ. 2025 10:21
Pelop News

Άνοιξαν ήδη από το πρωί και πάλι οι δικηγορικές κάλπες σε 12 Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, για την ανάδειξη νέων προέδρων, ανάμεσά τους και σε Πάτρα και Αίγιο.

Στην Πάτρα από τον πρώτο γύρο, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Κυριακή, ο Θεοφάνης Παπαναγιωτάκης συγκέντρωσε 180 ψήφους, ενώ ο Παναγιώτης Μεταξάς έλαβε 126.

Θεοφάνης Παπαναγιωτάκης και Παναγιώτης Μεταξάς

 

Η συμμετοχή στο α’ γύρο θεωρήθηκε ιδιαίτερα υψηλή, με 593 από τους 752 εγγεγραμμένους δικηγόρους.

Οι εκλογές αποκτούν χαρακτήρα «σταθμό» για τον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών, καθώς η νέα διοίκηση θα κληθεί να αντιμετωπίσει κρίσιμα ζητήματα του κλάδου, να διαχειριστεί τη θεσμική συνέχεια και να προωθήσει την ανασυγκρότηση του Συλλόγου σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για το δικηγορικό σώμα.

Εκλογές σε 12 Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πάτρας  συγκαταλέγεται στους 9 περιφερειακούς Συλλόγους, μαζί με Αίγιο, Θήβα, Κατερίνη, Κόρινθο, Λάρισα, Ναύπλιο, Ρόδο και Χανιά, που διεξάγουν σήμερα τον β’ γύρο των εκλογών τους, παράλληλα με τη συνέχιση της εκλογικής διαδικασίας στους τρεις μεγάλους Συλλόγους της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά), όπου η ψηφοφορία θα συνεχιστεί και αύριο Δευτέρα.

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών οι δύο μονομάχοι είναι ο Δημήτρης Αναστασόπουλος και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Στον α΄ γύρο των εκλογών ο κ. Αναστασόπουλος έλαβε ποσοστό 22,49% (3.015 σταυρούς) και ο κ. Κουτσόλαμπρος έλαβε ποσοστό 18,84% (2.526 σταυρούς).

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης υποψήφιοι για την πρώτη θέση είναι ο απερχόμενος πρόεδρος Δημήτρης Φινοκαλιώτης και η Μαρούσα Πρωτοπαπαδάκη. Στον α΄ γύρο των εκλογών ο κ. Φινοκαλιώτης έλαβε ποσοστό 28,46% (1.096 σταυρούς) και η κυρία Πρωτοπαπαδάκη έλαβε ποσοστό 1.849 (712 σταυρούς).

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά διεκδικούν την πρώτη θέση ο νυν πρόεδρος Ηλίας Κλάππας και ο Πολυχρόνης Περιβολάρης. Στον α΄ γύρο των εκλογών ο κ. Κλάππας έλαβε ποσοστό 48,38% (657 σταυρούς) και ο κ. Περιβολάρης έλαβε ποσοστό 24,3% (331 σταυρούς).

