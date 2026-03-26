Β. Ψυχράμη: «Γιατί θα θέσω υποψηφιότητα για την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ»

Η δημοτική σύμβουλος Δήμου Αιγιαλείας, Βασιλική Ψυχράμη, με προσωπική δήλωσή της, εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν να πάρει την απόφαση να κατέβει ως υποψήφια για τη νέα Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά η δήλωσή της έχει ως εξής:

«Λίγες ώρες απομένουν μέχρι να ανοίξει τις πύλες του το Συνέδριο των μεγάλων αλλαγών του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, στις εγκαταστάσεις του TAE KWON DO στην Αθήνα, την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, για να υποδεχθεί περί τους 5.000 συνέδρους, που θα κληθούν να αποφασίσουν για το μέλλον του κόμματος. Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων που θα τεθούν θα έχει η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, το ανώτερο πολιτικό όργανο του Κινήματος, που θα αναδειχθεί μέσα από ψηφοφορία, την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026.

Στο πλαίσιο της ανανέωσης και της προσπάθειας περιφερειακής αποκέντρωσης που επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ, θέλω να συμμετάσχω κι εγώ ενεργά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα είμαι υποψήφια για την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ.

Η Ελλάδα, η κοινωνία, οι άνθρωποι και η σύγχρονη πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι, δεν αφήνουν περιθώρια μη ενεργοποίησης και μάλιστα σε ένα κόμμα που αποτελεί τη μοναδική ελπίδα για τον ελληνικό λαό , την μοναδική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Είναι η μόνη αυθεντική πρόταση δίκαιης, ορθολογικής, δημοκρατικής και προοδευτικής εξουσίας.

Με αίσθημα ευθύνης και διάθεση για δουλειά αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για μέλος της ΚΕ στο συνέδριό μας, διότι θέλω μέσα από αυτή να παλέψω για ένα κόμμα που θα έχει βασικό γνώμονα και πυλώνα την Ελλάδα για όλους και όχι για τους λίγους.

Επιπρόσθετα την υποψηφιότητά μου αυτή την αντιλαμβάνομαι και ως μία ευκαιρία για την προώθηση και των θεμάτων της Αιγιάλειας, αν οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι με τιμήσουν με την ψήφο τους.

Το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί την πρωτιά ξανά και σε αυτό χρειάζονται καθαρός στόχος, καθαρό μήνυμα, καθαρή επιλογή από τους πολίτες. Η καθαρότητα είναι το μείζον διακύβευμα του Συνεδρίου. Και είναι αυτή που θα κρίνει αν θα αποτελέσει την αφετηρία μιας νικηφόρας πορείας προς τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Το ΠΑΣΟΚ, στη σημερινή συγκυρία, δεν έχει πλέον την πολυτέλεια χαμένων ευκαιριών. Γι’ αυτό, το Συνέδριο πρέπει να σηματοδοτήσει την επανεκκίνηση του Κινήματος για τη νίκη στις εκλογές, την πολιτική αλλαγή, την προοδευτική διακυβέρνηση. Είναι καιρός να δείξουμε τι μπορούμε να επιτύχουμε για τη χώρα, ακόμη κι αν αυτό απαιτεί να επανασυστηθούμε.

Η χώρα χρειάζεται έναν νέο… άνεμο του ΠΑΣΟΚ του 21ου αιώνα. Χρειάζεται μια συντονισμένη και αδιάκοπη δουλειά σε κάθε γωνιά της εθνικής επικράτειας, που θα στοχεύει στην αξιοποίηση και την απογείωση του επί μέρους τοπικού φυσικού, τουριστικού, ιστορικού και πολιτιστικού κεφαλαίου. Με τις τοπικές κοινωνίες ενεργοποιημένες στην πρώτη γραμμή. Με αποκεντρωμένες υπηρεσίες και οργανισμούς που θα δίνουν ζωή στην ύπαιθρο.

Το ΠΑΣΟΚ έχει προγραμματικές θέσεις συγκροτημένες και μετρήσιμες. Προτάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν και να εφαρμοστούν στην Παιδεία, στην Υγεία, στην Οικονομία. Και νιώθω πως είναι χρέος μας να τις μεταφέρουμε και να τις ζυμώσουμε στην κοινωνική βάση. Έχει επεξεργασμένες θέσεις, με αδιαπραγμάτευτα προοδευτικό πρόσημο, ρεαλιστικές και δίκαιες λύσεις για όλα τα προβλήματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό.

Το συνέδριο πρέπει να γίνει πολλαπλασιαστής των θέσεών μας στην κοινωνία. Το πρόγραμμα του Κινήματος, είναι στο χέρι μας να μην μείνει στα χαρτιά, αλλά να γίνει κτήμα κάθε πολίτη. Σε κάθε χωριό, σε κάθε δήμο, σε κάθε περιφέρεια

Το ΠΑΣΟΚ ήταν και παραμένει κοινωνικό, αναπτυξιακό, μεταρρυθμιστικό, σύγχρονο, προοδευτικό, κοντά στους νέους ανθρώπους. «Ο ελληνικός λαός δεν θέλει διαχείριση της παρακμής, ούτε λόγια του αέρα. Έχει ανάγκη μια Δημοκρατική Αλλαγή με σχέδιο», όπως αναφέρει και ο πρόεδρός μας, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ραντεβού στο 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής την Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 6.00 το απόγευμα στο TAE KWON DO, γιατί μαζί κερδίζουμε την Ελλάδα που αξίζουμε!!!».

