Βαγδάτη: Ακούστηκαν εκρήξεις κοντά σε αμερικανική βάση στο αεροδρόμιο, LIVE

Γερμανία: Αποσύρονται στρατιώτες της Bundeswehr από τη Μέση Ανατολή και εργαζόμενοι στην πρεσβεία από την πρωτεύουσα του Ιράκ

06 Μαρ. 2026 20:32
Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά σε αμερικανική βάση στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης

Παράλληλα η Γερμανία απέσυρε επιπλέον δυνάμεις της Bundeswehr από τη Μέση Ανατολή, ενώ και προσωπικό από τη γερμανική πρεσβεία στη Βαγδάτη μεταφέρεται στην Ιορδανία.

Λόγω της νέας ανάφλεξης στην περιοχή, αποσύρονται στρατιώτες που σταθμεύουν στη Βαγδάτη, αλλά και μέλη του προσωπικού της γερμανικής πρεσβείας στην ιρακινή πρωτεύουσα.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενημέρωσε νωρίτερα σήμερα (06.03.2026) σχετικά τους προέδρους των αρμόδιων επιτροπών της Bundestag. Οι στρατιώτες και οι εργαζόμενοι στην γερμανική διπλωματική αποστολή θα μεταφερθούν στην Ιορδανία, όπου σταθμεύουν δύο στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη Α400Μ, τα οποία θα τους επαναπατρίσουν.

– Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ πιστεύουν ότι η Κίνα ενδέχεται να βοηθήσει το Ιράν οικονομικά και με εξαρτήματα πυραύλων

– Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν βάσεις των ΗΠΑ σε Εμιράτα και Κουβέιτ

