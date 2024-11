Βαλένθια: Πλημμυροπαθείς πέταξαν λάσπη σε Φελίπε, Λετίθια και Σάντσεθ ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση στην περιοχή Παιπόρτα στη Βαλένθια την ώρα που πραγματοποιούσαν στην περιοχή επίσκεψη ο βασιλιάς Φελίπε με τη βασίλισσα Λετίθια και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ.

Πολίτες που επλήγησαν από τις φονικές βροχοπτώσεις πέταξαν λάσπη και επιτέθηκαν λεκτικά εναντίον τους. «Δολοφόνοι», «Σάντσεθ, γιε σκύλας». «Ζητήστε βοήθεια», «Οι άνθρωποι πεθαίνουν και έρχεστε τώρα», ήταν ορισμένα από τα όσα ακούστηκαν σύμφωνα με την El Pais.

Οι κάτοικοι της Παϊπόρτα άρχισαν να φωνάζουν μόλις εμφανίστηκε το βασιλικό ζεύγος, ο Πέδρο Σάντσεθ και ο κυβερνήτης της Βαλένθια, Κάρλος Μαθόν.

Ισπανία: Τους 213 έφτασαν οι νεκροί, στην περιοχή ο βασιλιάς Φελίπε και ο Σάντσεθ

Οι ύβρεις στράφηκαν πρώτα κατά του Σάντσεθ, ο οποίος χτυπήθηκε από ένα ξύλο σύμφωνα με την El Mundo.

Μέσα στην αναταραχή, σύμφωνα με το iefimerida, ο βασιλιάς Φελίπε θέλησε να πλησιάσει μερικούς νέους για να τους μιλήσει και να μάθει τα παράπονά τους.

The King of Spain is trying to calm angry crowds in Paiporta, a Valencia region town affected by the floods.

He’s braving mud and rock throwing to talk to people while the prime minister Sanchez and other politicians seem to have been evacuated

pic.twitter.com/7Bcpvo7vAv

— Bojan Pancevski (@bopanc) November 3, 2024