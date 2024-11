Βαλένθια: Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τις πλημμύρες – Στους 223 έφτασαν τα θύματα και στους 78 οι αγνοούμενοι

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Βαλένθια αλλά και σε άλλες πόλεις της Ισπανίας, απαιτώντας την παραίτηση του Προέδρου της Αυτόνομης Κοινότητας Βαλένθια, Κάρλος Μαθόν, λόγω της διαχείρισης της πρόσφατης κακοκαιρίας DANA, η οποία έπληξε σφοδρά τις περιοχές της Βαλένθια στις 29 Οκτωβρίου.

Στη διαδήλωση του Σαββάτου στην κατεστραμμένη Βαλένθια, οι πολίτες εξέφρασαν την οργή τους για τον χειρισμό της κατάστασης, ζητώντας βελτιώσεις στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστροφών.



Η διαδήλωση μπροστά από το Δημαρχείο της πόλης κατέληξε σε ένταση με την αστυνομία, καθώς κάποιοι διαδηλωτές άρχισαν να ρίχνουν αντικείμενα προς τους αστυνομικούς. Αυτό προκάλεσε την επέμβαση της αστυνομίας εν μέσω έντονων αποδοκιμασιών.

Καθώς η περιοχή της Βαλένθια, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της καταστροφικής πλημμύρας της 29ης Οκτωβρίου, με τον αριθμό των θυμάτων να έχει ανέλθει στους 223 και των αγνοουμένων στους 78, οι συνεχείς λεηλασίες προσθέτουν έναν επιπλέον επιβαρυντικό παράγοντα στην ήδη οδυνηρή κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι. Μέχρι στιγμής 253 άτομα έχουν συλληφθεί με 52 εξ αυτών να εντοπίζονται από τις Αρχές τις τελευταίες 24 ώρες.

