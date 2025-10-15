Βάλτε το στη διατροφή σας! Είναι αντιοξειδωτικό υπερτρόφιμο, το οποίο ρυθμίζει την πίεση και καταπολεμά τις φλεγμονές

Μία κούπα σπόρων ροδιού περιέχει 72 θερμίδες, 16 γρ υδατάνθρακες και 2 γρ φυτικές ίνες, και αποτελούν πλούσια πηγή καλίου και βιταμίνης Κ

15 Οκτ. 2025 23:39
Μπήκαμε στην εποχή του φρούτου που «σπάμε» για καλή τύχη και αφθονία ενώ έχει συνδεθεί επιπλέον με τη γονιμότητα… Αποκαλείται «κόσμημα του φθινοπώρου» διεθνώς και αποτελεί θησαυρό για την υγεία του ανθρώπου. Με καταγωγή από το Ιράν και την Ινδία, το ρόδι από την οικογένεια των μούρων που ευδοκιμεί στη Μέση Ανατολή, τη Νότια Ασία και τη Μεσόγειο -περίφημες για την παραγωγή τους η Δράμα και η Μεσσηνία-, χαρακτηρίζεται από ευεργετικές ιδιότητες που το εντάσσουν στα τρόφιμα που δεν πρέπει κανείς να παραλείπει.

Όπως επισημαίνει η Δρ Penny Kris-Etherton, Καθηγήτρια Διατροφικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, το ρόδι είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά με κυρίαρχες τις πολυφαινόλες, την ένωση που του εξασφαλίζει το κόκκινο χρώμα και σημαντικές αντιγηραντικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

Τα ρόδια θεωρούνται εγγυητές της καλής καρδιαγγειακής υγείας, μολονότι το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας εκφράζει επιφυλάξεις λόγω της περιορισμένης έρευνας περί το φθινοπωρινό φρούτο. Σύμφωνα με τη Δρ Kris-Etherton, η μειωμένη φλεγμονή από την αντιοξειδωτική του δράση θα μπορούσε να συμβάλει σε πιο υγιείς αρτηρίες. Ωστόσο, παραμένει άγνωστος ο τρόπος που η κατανάλωσή του σχετίζεται με την προστασία από την καρδιαγγειακή νόσο.

Ανασκόπηση οκτώ κλινικών δοκιμών του 2017 που δημοσιεύτηκε στο Pharmacological Research κατέληξε ότι ο χυμός ροδιού μείωσε τη συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση, με τα αποτελέσματα σταθερά παρά τις αυξομειώσεις στην ποσότητα καναλισκόμενου χυμού. Ωστόσο, αμφίβολη κρίνεται η υπολιπιδαιμική δράση της, με ανασκόπηση του 2019 17 μελετών που δημοσιεύτηκε στο Complementary Therapies in Medicine να μην διαπιστώνει αξιόλογη μείωση της χοληστερόλης.

Διατροφικά, μία κούπα σπόρων ροδιού περιέχει 72 θερμίδες, 16 γρ υδατάνθρακες και 2 γρ φυτικές ίνες, και αποτελούν πλούσια πηγή καλίου και βιταμίνης Κ.

Καταναλώστε με προσοχή

Λόγω της ικανότητάς του να «ρίχνουν» την αρτηριακή πίεση, η Δρ Kris-Etherton συστήνει προσοχή στην κατανάλωσή τους για ασθενείς που λαμβάνουν αντιυπερτασικά φάρμακα.

Προσοχή συστήνεται και για όσους λαμβάνουν υπολιπιδαιμικά φάρμακα όπως οι στατίνες, καθώς τα ρόδια μπορούν να επιβραδύνουν τον ρυθμό που το ήπαρ τα διασπά, ενώ ο ιατρός θα κρίνει κατά πόσο είναι ασφαλής η κατανάλωσή τους σε χυμό ή ολόκληρα από ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά όπως η βαρφαρίνη, καθώς εξασθενίζει τη δράση τους αυξάνοντας τον κίνδυνο θρόμβωσης.

Τέλος, το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας προειδοποιεί ότι η κατανάλωση ροδιών μπορεί να συνοδευτεί από γαστρεντερικές διαταραχές όπως διάρροια.
