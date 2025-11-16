Βάνα Μπάρμπα αδειάζει Στράτο Τζώρτζογλου: «Είπε μπούρδες. Θα ήταν κουρασμένος από την πρόβα»!!!

Σχολίασε την πρόσφατη ατάκα του Στράτου Τζώρτζογλου ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι»

Βάνα Μπάρμπα αδειάζει Στράτο Τζώρτζογλου: «Είπε μπούρδες. Θα ήταν κουρασμένος από την πρόβα»!!!
16 Νοέ. 2025 15:36
Pelop News

Για τη δήλωση του Στράτου Τζώρτζογλου ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι» μίλησε η καλή του φίλη και κουμπάρα του, Βάνα Μπάρμπα.

Η γνωστή καλλιτέχνιδα παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι». Μάλιστα, η Βάνα Μπάρμπα παρομοίασε την Ελλάδα με το Τιμπουκτού (σ.σ. πόλη στο Μπαλί) για να φανερώσει τα οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες ηθοποιοί.

«Είναι κουμπάρος μου. Αυτά είναι βλακείες, θα ήταν κουρασμένος από την πρόβα. Μια μπούρδα ήταν, του το είπα. Για ποιον λες ότι είναι κρεβάτι για το θέατρο, δηλαδή οι άλλες δουλειές είναι όλες τόσο ανεξάντλητα καθαρές; Ο Απόστολος Γκλέτσος δεν θέλει και πολύ…».

«Οι ηθοποιοί στην Ελλάδα δεν πληρώνονται γενικά, δυστυχώς. Οι ηθοποιοί στην Ελλάδα είναι σαν να ζούμε στο Τιμπουκτού. Είμαστε λίγο καλύτερα από την Αλβανία, δεν το λέω ρατσιστικά. Με ενοχλεί ότι δεν είμαστε Ευρώπη.

Πήγα στο φεστιβάλ στο Τορίνο και ντράπηκα που όλοι οι ηθοποιοί ήταν με έναν ατζέντη. Πείτε μου εμείς που χτυπάμε μόνοι μας πόρτες. Κάνουμε μόνοι μας τις παραγωγές. Καμία φορά μου λένε νέα παιδιά ότι γινόμαστε ηθοποιοί και λέω “Θεέ μου να τα έχει καλά ο Θεός”, δηλαδή να τους δίνει δύναμη να αντέχουν», δήλωσε ακόμα.

Εν τω μεταξύ για το θέμα με το θέατρο και τη θέση ότι είναι ένα «μεγάλο κρεβάτι» ερωτήθηκε και η Κατερίνα Διδασκάλου, η οποία ανέφερε ότι δε συμμερίζεται την άποψη του Στράτου Τζώρτζογλου.

