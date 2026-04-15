Βανδαλισμοί σε σχολείο στη Γλυφάδα – Νομικές κινήσεις από τον Δήμο

Σοβαρές ζημιές προκάλεσαν άγνωστοι σε σχολείο της Γλυφάδας, με τον δήμο να προχωρά σε νομικές ενέργειες για τον εντοπισμό και την τιμωρία των δραστών.

Σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή, οι δράστες παραβίασαν την κεντρική πύλη του σχολικού συγκροτήματος και εισήλθαν στο εσωτερικό, όπου προχώρησαν σε κλοπές και εκτεταμένους βανδαλισμούς.

Έκλεψαν χρήματα και υπολογιστές

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι άγνωστοι διέρρηξαν το γραφείο του διευθυντή, από όπου αφαίρεσαν σημαντικό χρηματικό ποσό. Παράλληλα, από την αίθουσα των καθηγητών έκλεψαν συνολικά έξι ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πλήττοντας καίρια τη λειτουργία του σχολείου.

Πέρα από τις κλοπές, προκάλεσαν σημαντικές φθορές σε χώρους και εξοπλισμό, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση των υποδομών.

Άμεση αποκατάσταση – Στόχος να ανοίξει τη Δευτέρα

Ο δήμος έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες αποκατάστασης των ζημιών, με στόχο το σχολείο να είναι πλήρως λειτουργικό έως την προσεχή Δευτέρα, όταν και θα επαναλειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες.

«Ο λογαριασμός θα πάει στους υπεύθυνους»

Ο δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου ξεκαθάρισε ότι ο δήμος θα κινηθεί νομικά κατά των δραστών, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο.

«Θα αξιοποιήσουμε κάμερες, μαρτυρίες και θα συνεργαστούμε με την Αστυνομία, ώστε να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν άμεσα», σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα κατατεθούν αγωγές και μηνύσεις, ενώ το κόστος των ζημιών θα καταλογιστεί στους δράστες ή, σε περίπτωση που πρόκειται για ανηλίκους, στους γονείς και κηδεμόνες τους.

Το περιστατικό έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά το πρόβλημα των βανδαλισμών σε σχολικές εγκαταστάσεις, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στις τοπικές κοινωνίες.

