Βανδαλισμοί σε σχολείο στη Γλυφάδα – Νομικές κινήσεις από τον Δήμο

Διάρρηξη, κλοπές και εκτεταμένες καταστροφές σε σχολικό συγκρότημα

15 Απρ. 2026 21:20
Pelop News

Σοβαρές ζημιές προκάλεσαν άγνωστοι σε σχολείο της Γλυφάδας, με τον δήμο να προχωρά σε νομικές ενέργειες για τον εντοπισμό και την τιμωρία των δραστών.

Σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή, οι δράστες παραβίασαν την κεντρική πύλη του σχολικού συγκροτήματος και εισήλθαν στο εσωτερικό, όπου προχώρησαν σε κλοπές και εκτεταμένους βανδαλισμούς.

Έκλεψαν χρήματα και υπολογιστές

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι άγνωστοι διέρρηξαν το γραφείο του διευθυντή, από όπου αφαίρεσαν σημαντικό χρηματικό ποσό. Παράλληλα, από την αίθουσα των καθηγητών έκλεψαν συνολικά έξι ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πλήττοντας καίρια τη λειτουργία του σχολείου.

Πέρα από τις κλοπές, προκάλεσαν σημαντικές φθορές σε χώρους και εξοπλισμό, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση των υποδομών.

Άμεση αποκατάσταση – Στόχος να ανοίξει τη Δευτέρα

Ο δήμος έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες αποκατάστασης των ζημιών, με στόχο το σχολείο να είναι πλήρως λειτουργικό έως την προσεχή Δευτέρα, όταν και θα επαναλειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες.

«Ο λογαριασμός θα πάει στους υπεύθυνους»

Ο δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου ξεκαθάρισε ότι ο δήμος θα κινηθεί νομικά κατά των δραστών, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο.
«Θα αξιοποιήσουμε κάμερες, μαρτυρίες και θα συνεργαστούμε με την Αστυνομία, ώστε να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Όλες οι ζημιές θα αποκατασταθούν άμεσα», σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα κατατεθούν αγωγές και μηνύσεις, ενώ το κόστος των ζημιών θα καταλογιστεί στους δράστες ή, σε περίπτωση που πρόκειται για ανηλίκους, στους γονείς και κηδεμόνες τους.

Το περιστατικό έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά το πρόβλημα των βανδαλισμών σε σχολικές εγκαταστάσεις, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στις τοπικές κοινωνίες.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:46 Η ΑΕΚ το έκανε ξανά! – Πρόκριση στο Final 4 του BCL, 72-67 την Μπανταλόνα
21:36 Δημόσιο: Αυξήσεις έως και έναν επιπλέον μισθό το 2026 – Ποιοι ωφελούνται περισσότερο
21:28 ΑΕΚ-Ράγιο Βαγεκάνο – Πέρεθ: «Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να πετύχει γκολ νωρίς»
21:20 Βανδαλισμοί σε σχολείο στη Γλυφάδα – Νομικές κινήσεις από τον Δήμο
21:12 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Η αξιοπρέπεια του να επιλέγεις το “Λάθος”
21:04 Πρόταση Ανδρουλάκη για αναβολή της συζήτησης στη Βουλή λόγω Μυλωνάκη
20:56 Stoiximan Basket League: Αφεντικό της πόλης ο ΠΑΟΚ, 88-77 τον Άρη
20:48 Αίγιο: Μετά τον τσακωμό σε καφετέρια, βρήκαν καλάσνικοφ στο σπίτι του δράστη – Μία σύλληψη, πέντε συνεργοί
20:40 «10 ημέρες αγωνίας», είπε ο γιατρός που χειρούργησε τον Γιώργο Μυλωνάκη
20:32 Κάτω Αχαΐα: Δύο ανήλικοι στο Κέντρο Υγείας μετά από κατανάλωση αλκοόλ
20:24 Καιρός: Αποπνικτική ατμόσφαιρα με αφρικανική σκόνη την Πέμπτη – Πού θα βρέξει
20:16 Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα τιμή-στόχος €53 – Στο επίκεντρο οι παραχωρήσεις
20:08 Το ΕΕΣ εκφράζει ανησυχίες για το προσωρινό ταμείο Απανθρακοποίησης.
19:58 Σύμπτωση ή κάτι άλλο; Οι παρεμβάσεις βουλευτών της ΝΔ που «ακούστηκαν» στο Μαξίμου
19:50 Στο CAS προσφεύγει ο Ολυμπιακός για την υπόθεση Κωστούλα
19:42 Λίμνη Κερκίνης: Σπάνιος υδροβιότοπος, τι να δείτε
19:33 Άλμα του πληθωρισμού τον Μάρτιο, δείτε σε ποιους τομείς είχαμε αύξηση
19:25 Σε κρίσιμη κατάσταση ο Γιώργος Μυλωνάκης – Διασωληνωμένος στον «Ευαγγελισμό» μετά από ρήξη ανευρύσματος
19:17 Μαζική κυβερνοεπίθεση σε Ουκρανία, ΝΑΤΟ και Βαλκάνια – Στο στόχαστρο και το ΓΕΕΘΑ
19:10 Τι λέει ο ΕΟΔΥ για την πικροδάφνη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
