Βανς για το Ιράν: «Θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμη και θα αποχωρήσουμε σύντομα»

Σε μια αποκαλυπτική παρέμβαση για την πορεία της σύγκρουσης με το Ιράν, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς υποστήριξε ότι η αμερικανική πλευρά έχει ήδη επιτύχει το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών της στόχων, αφήνοντας όμως σαφές ότι η επιχείρηση δεν θεωρείται ακόμη ολοκληρωμένη. Όπως είπε, ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να συνεχίσει «για λίγο ακόμη», ώστε όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρήσουν, να μην χρειαστεί να επιστρέψουν σύντομα στο ίδιο μέτωπο.

Ο Βανς περιέγραψε ως βασικό στόχο της Ουάσινγκτον τη μακροχρόνια αποδυνάμωση της ιρανικής κυβέρνησης, λέγοντας ουσιαστικά ότι η αμερικανική στρατηγική δεν εξαντλείται σε ένα πρόσκαιρο πλήγμα, αλλά αποσκοπεί στη δημιουργία συνθηκών που θα εμποδίσουν την Τεχεράνη να επανακάμψει γρήγορα. Η διατύπωσή του ήταν από τις πιο καθαρές μέχρι στιγμής ως προς τις αμερικανικές επιδιώξεις στο πεδίο.

Ταυτόχρονα, επιχείρησε να καθησυχάσει όσους ανησυχούν για το ενδεχόμενο μιας μακράς εμπλοκής των ΗΠΑ στο Ιράν. Υποστήριξε ότι ο Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει πως η Ουάσινγκτον δεν ενδιαφέρεται να βρίσκεται στρατιωτικά στο Ιράν ούτε σε έναν ούτε σε δύο χρόνους από σήμερα, επιμένοντας ότι η αμερικανική παρουσία θα είναι σύντομη και πως η αποχώρηση θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί αυτό που η κυβέρνηση θεωρεί αναγκαίο στρατιωτικό έργο.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος αναφέρθηκε και στις επιπτώσεις της σύγκρουσης στην οικονομία, παραδεχόμενος ότι οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί εξαιτίας του πολέμου. Παρ’ όλα αυτά, έσπευσε να υποστηρίξει ότι πρόκειται για μια προσωρινή αντίδραση της αγοράς σε μια σύγκρουση που, κατά την εκτίμησή του, θα αποδειχθεί βραχυπρόθεσμη. Εμφανίστηκε μάλιστα βέβαιος ότι, μόλις οι ΗΠΑ ολοκληρώσουν την εμπλοκή τους και αποχωρήσουν, οι τιμές θα επανέλθουν σε χαμηλότερα επίπεδα.

Οι δηλώσεις του Βανς έρχονται σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας για την ενεργειακή αστάθεια που προκαλεί ο πόλεμος, με διεθνείς παράγοντες της αγοράς να προειδοποιούν ήδη για βαθύτερες επιπτώσεις στην προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το Reuters μετέδωσε στις 27 Μαρτίου ότι στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης μιλούν για προσωρινή αναταραχή, την ώρα που μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι και διεθνείς αξιωματούχοι προειδοποιούν για σοβαρή κρίση εφοδιασμού.

Η παρέμβαση του Βανς, επομένως, έχει διπλό μήνυμα: από τη μία επιχειρεί να δείξει αποφασιστικότητα και συνέχιση της πίεσης προς το Ιράν, από την άλλη προσπαθεί να πείσει την αμερικανική κοινή γνώμη ότι δεν πρόκειται για έναν ακόμη ατελείωτο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το αν αυτή η ισορροπία θα αντέξει, θα εξαρτηθεί τόσο από τις εξελίξεις στο πεδίο όσο και από το αν η ενεργειακή και γεωπολιτική πίεση παραμείνει διαχειρίσιμη τις επόμενες ημέρες.

