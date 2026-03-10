Βανς ή Ρούμπιο; Το παρασκήνιο της διαδοχής που απασχολεί τον Τραμπ

Την ώρα που η αμερικανική πολιτική σκηνή κινείται στον ρυθμό των διεθνών κρίσεων και της νέας θητείας Τραμπ, στο παρασκήνιο φαίνεται να διαμορφώνεται μια πιο εσωτερική σύγκρουση: ποιος θα αποτελέσει τον πιθανότερο διάδοχο του σημερινού προέδρου στο Ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτά συχνά συμβούλους, συμμάχους και δωρητές ποιον θεωρούν καταλληλότερο για το 2028, με τα ονόματα του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να κυριαρχούν στη σχετική συζήτηση.

Η σύγκριση, πάντως, δεν είναι μόνο προσωπική αλλά και βαθιά πολιτική. Ο Βανς εμφανίζεται στο ρεπορτάζ ως ο πιο αυθεντικός εκφραστής της λαϊκιστικής, αντιπαρεμβατικής πτέρυγας του MAGA, με ισχυρά στηρίγματα στον σκληρό πυρήνα της βάσης και στον κύκλο προσώπων που κινούνται πιο κοντά στον τραμπικό μηχανισμό. Αντίθετα, ο Ρούμπιο προβάλλεται ως πιο έμπειρη και πιο «θεσμική» επιλογή, με μεγαλύτερη ευχέρεια στην εξωτερική πολιτική και ευρύτερη απήχηση σε δωρητές και παραδοσιακά κομματικά δίκτυα.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, οι πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις φαίνεται να έχουν ενισχύσει τη θέση του Ρούμπιο στο περιβάλλον του Τραμπ, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών έχει αποκτήσει πιο κεντρικό ρόλο στη δημόσια υπεράσπιση της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης. Ο Βανς, από την άλλη, παραμένει ιδιαίτερα ισχυρός στο εσωτερικό του MAGA κόσμου και εξακολουθεί να εμφανίζεται ευνοημένος σε πρώιμες μετρήσεις και εκτιμήσεις για το 2028.

Αυτό ακριβώς φαίνεται να δυσκολεύει τον Τραμπ. Ο Βανς συνδέεται πιο άμεσα με τη συνέχεια του πολιτικού του στίγματος και με τη σκληρή κομματική βάση, ενώ ο Ρούμπιο μοιάζει για κάποιους στον ρεπουμπλικανικό χώρο πιο «εκλόγιμος» σε ένα ευρύτερο εθνικό ακροατήριο, ειδικά αν το πολιτικό κλίμα του 2028 είναι δυσμενές για τους Ρεπουμπλικανούς. Η Wall Street Journal σημειώνει ότι ο Τραμπ δεν έχει δώσει σαφές χρίσμα σε κανέναν και, αντιθέτως, μοιάζει να απολαμβάνει τη μεταξύ τους άμιλλα, κρατώντας ανοιχτές τις ισορροπίες.

Το στοιχείο αυτό ενισχύει την αίσθηση ότι η συζήτηση για τη διαδοχή δεν αφορά μόνο πρόσωπα, αλλά το ποια εκδοχή του τραμπισμού θα επικρατήσει μετά τον ίδιο: η πιο επιθετική, πολιτισμικά φορτισμένη και εσωστρεφής γραμμή ή μια πιο πειθαρχημένη, διεθνώς σκληρή αλλά πολιτικά πιο ευέλικτη εκδοχή. Προς το παρόν, ο Τραμπ κρατά και τις δύο επιλογές κοντά του, επαινώντας δημόσια και τους δύο άνδρες, χωρίς να δεσμεύεται. Αυτό αφήνει τη μάχη του 2028 ανοιχτή και μετατρέπει τον Λευκό Οίκο σε πεδίο μιας σιωπηρής, αλλά υπαρκτής, διαδοχής.

