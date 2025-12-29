Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος για τους 4 ορειβάτες, τι έδειξε η ιατροδικαστική

Ασφυκτικό θάνατο έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στις σορούς των 4 ορειβατών στα Βαρδούσια.

Νεκροί ορειβάτες – Βαρδούσια: Πώς μπορεί να προκάλεσαν οι ίδιοι τη χιονοστιβάδα

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εντοπίστηκαν καθόλου εξωτερικές κακώσεις στις σορούς των 4 ορειβατών και η εκτίμηση για τον θάνατό τους είναι ότι καταπλακώθηκαν από μεγάλες ποσότητες χιονιού με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο.

