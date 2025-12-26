Βαρδούσια Όρη: Αγωνία για τους τρεις ορειβάτες – Τα ίχνη βρέθηκαν, μετά χάθηκαν – Τι εκτιμούν τα ΕΜΑΚ

Συνεχίζονται χωρίς διακοπή οι επιχειρήσεις εντοπισμού των τριών ορειβατών που εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια ανάβασης στα Βαρδούσια Όρη, στη Φωκίδα, με τις δυνάμεις της ΕΜΑΚ να ερευνούν δύσβατες και χιονισμένες περιοχές, υπό τον φόβο ότι μπορεί να παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα.

Οι τρεις φίλοι, ηλικίας από 35 έως 50 ετών, ξεκίνησαν για ορειβασία το πρωί των Χριστουγέννων, ωστόσο από κάποιο σημείο και μετά χάθηκε κάθε επικοινωνία μαζί τους, ενώ τα κινητά τους τηλέφωνα δεν έδωσαν κανένα σήμα εντοπισμού.

Κλιμάκια της ΕΜΑΚ που επιχειρούν στα Βαρδούσια κατάφεραν να εντοπίσουν ίχνη των αγνοουμένων σε συγκεκριμένο σημείο της διαδρομής τους. Τα ίχνη, όμως, χάνονται απότομα, σε περιοχή όπου έχει συσσωρευτεί φρέσκο χιόνι, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι ενδέχεται να σημειώθηκε χιονοστιβάδα.

Το ίδιο σενάριο επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανασίου Διάκου, Κωνσταντίνος Μαστροκωστόπουλος, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης. Όπως ανέφερε, στο χωριό επικρατεί έντονη ανησυχία, καθώς ένας από τους τρεις αγνοούμενους είναι μόνιμος κάτοικος της περιοχής και γνώριζε καλά το βουνό, έχοντας πραγματοποιήσει και στο παρελθόν ανάλογες αναβάσεις. Οι άλλοι δύο, που προέρχονται από την Αθήνα, επισκέπτονταν την περιοχή για πρώτη φορά.

«Οι διασώστες εντόπισαν τα χνάρια τους, αλλά από ένα σημείο και μετά αυτά χάνονται. Εκεί είχε προηγηθεί χιονοστιβάδα και δεν γνωρίζουμε αν τους παρέσυρε ή αν πέρασαν πριν από αυτή και στη συνέχεια χάθηκαν τα ίχνη τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συνδρομή drone εξοπλισμένου με θερμική κάμερα, καθώς και εκπαιδευμένου σκύλου, ενώ οι συνθήκες στο βουνό παραμένουν δύσκολες λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και χιονιού. Οι αρχές εκφράζουν συγκρατημένη αγωνία, τονίζοντας ότι κάθε στοιχείο αξιολογείται προσεκτικά, προκειμένου να χαρτογραφηθεί με ακρίβεια η πορεία των τριών ορειβατών.

