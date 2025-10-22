Βαρδούσια Ορη: Περιπέτεια στη φύση, που να πάτε

Για πολλούς ιδανική επιλογή για την εκδρομή είναι το Φθινώπορο

Βαρδούσια Ορη: Περιπέτεια στη φύση, που να πάτε
22 Οκτ. 2025 12:44
Η σημερινή μας επιλογή είναι τα Βαρδούσια όρη που είναι ιδανική επιλογή για όσους αγαπούν την εκδρομή στα βουνά.
Ενας από τους τρεις ορεινούς γίγαντες της Ρούμελης, τα Βαρδούσια, το νοτιότερο άκρο της Πίνδου, βρίσκονται στα βορειοδυτικά της Φωκίδας, με ένα μικρό τμήμα να εκτείνεται και στη Φθιώτιδα. Το φυσικό ανάγλυφο των Βαρδουσίων αποτελείται από τρία συγκροτήματα. Το βόρειο χαρακτηρίζεται από στρογγυλεμένες, ομαλές κορυφές, που σταδιακά ενώνονται με τις πλαγιές της Οξυάς. Το εντυπωσιακό δυτικό τμήμα με τις απόκρημνες κορυφές, όπως οι Σούφλες (2.260 μ.) και η Αλογόραχη (2.265 μ.), και, το νότιο συγκρότημα, το υψηλότερο, με κορυφογραμμή που ξεπερνά τα 16 χλμ. σε μήκος –μία από τις μεγαλύτερες στη χώρα. Η ονομασία προέρχεται από τη λέξη «βαρδούσι», που στα Σλαβικά σημαίνει βουνό. Τα όρη αυτά διατηρούσαν το αρχαίο όνομα «Ανεμιστός», εμπνευσμένο από τα λιωμένα χιόνια που κατεβαίνουν προς το οροπέδιο Κουφόλακα.
Τα Βαρδούσια Ορη είναι προστατευόμενος βιότοπος του Natura 2000 και στις πλαγιές του κυριαρχούν τα έλατα. Είναι επίσης ένας από τους πιο πλούσιους μανιταρότοπους στη χώρα, αν και λόγω της δύσκολης πρόσβασης δεν είναι τόσο γνωστός.
Το πιο μεγάλο χωριό στην περιοχή είναι η Αρτοτίνα σε υψόμετρο 1.200 μέτρων, ενώ ταβέρνες και καφέ θα βρείτε και στους Πενταγιούς, στο Κροκύλειο και το Διχώρι.
Ορισμένα από τα σημεία που πρέπει να επισκεφτείτε είναι τα εξής:
-Να επισκεφθείτε το φράγμα του Μόρνου. Το χωμάτινο φράγμα έχει ύψος 39 μέτρα και με την κατασκευή του το 1981 δημιουργήθηκε η λίμνη. Τα νερά που μαζεύονται καταλήγουν στην Αθήνα μέσω καναλιού μήκους 192 χιλιομέτρων.
-Να δείτε την αρχαία πόλη Κάλλιο που σήμερα βρίσκεται μισοβυθισμένη στη λίμνη. Με την κατασκευή του φράγματος βυθίστηκε και ο νέος οικισμός το 1980, ο οποίος μεταφέρθηκε πιο ψηλά.
-Να κάνετε τη βόλτα μέχρι το χωριό Αθανάσιος Διάκος, που απέχει 32 χιλιόμετρα από το Λιδορίκι, η διαδρομή που τα ενώνει είναι εξαιρετικής ομορφιάς. Το χωριό είναι αρκετά ανεπτυγμένο κι εκεί θα βρείτε ταβέρνες και καφενεία.
