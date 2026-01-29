Βάρη: Στο φως αυτοκίνητο στο ρέμα Κόρμπι μετά την κακοκαιρία ΒΙΝΤΕΟ

Εικόνες που αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της πρόσφατης κακοκαιρίας έρχονται στο φως στη Βάρη, καθώς η στάθμη των νερών στο ρέμα Κόρμπι υποχωρεί και το τοπίο αρχίζει να αποκαλύπτεται.

Μέσα από τη λάσπη και τα θολά νερά εντοπίστηκε ένα αυτοκίνητο, το οποίο είχε καλυφθεί από τα ορμητικά νερά κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων, αναδεικνύοντας τον όγκο των φερτών υλικών και τη δύναμη της ροής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα είχε εγκλωβιστεί στο ρέμα, όταν τα νερά ανέβηκαν απότομα κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Οι εικόνες προκαλούν εντύπωση και επιβεβαιώνουν τη σφοδρότητα των φαινομένων που έπληξαν την περιοχή.

Όπως εκτιμάται, όσο τα νερά συνεχίζουν να υποχωρούν, είναι πιθανό να αποκαλυφθούν και άλλα αντικείμενα που παρασύρθηκαν από τη ροή, προσφέροντας μια πιο καθαρή εικόνα της καταστροφής που προκάλεσαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

