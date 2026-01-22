«Βαριά εκτεθειμένη» η κυβέρνηση για τη Mercosur – Πυρά ΠΑΣΟΚ μετά την αναστολή της διαδικασίας έγκρισης

Ως «βαριά εκτεθειμένη» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία ΕΕ–Mercosur, υποστηρίζοντας ότι δικαιώνεται η κριτική που είχε ασκήσει το κόμμα του στα «γκρίζα σημεία» της συμφωνίας.

Σε δήλωσή του, ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε την παραπομπή της συμφωνίας στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να εξεταστεί εάν επιμέρους προβλέψεις της συνάδουν με τις ευρωπαϊκές συνθήκες, γεγονός που πρακτικά οδηγεί σε αναστολή της διαδικασίας έγκρισής της.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στο Ευρωκοινοβούλιο υπερψήφισε το σχετικό ψήφισμα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρούσε να παρουσιάσει τη συμφωνία ως ευρέως αποδεκτή από τις ευρωπαϊκές χώρες και όσους διαφωνούσαν ως λαϊκιστές.

«Η προπαγάνδα και το ψέμα έχουν κοντά ποδάρια», σημειώνει, προσθέτοντας ότι κυβερνητικά στελέχη εμφανίστηκαν να χαιρετίζουν την εξέλιξη, παρά το γεγονός ότι οι ευρωβουλευτές της κυβερνητικής παράταξης δεν είχαν στηρίξει τη συγκεκριμένη επιλογή.

Κλείνοντας, ο Κώστας Τσουκαλάς τονίζει ότι η «καθαρή θέση» του ΠΑΣΟΚ για τα προβληματικά σημεία της συμφωνίας δικαιώνεται, καθώς –όπως υποστηρίζει– η υπόθεση ανέδειξε τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις της στα εθνικά συμφέροντα και τον πρωτογενή τομέα.

