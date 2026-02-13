Βαριά ποινή και σε πολυετή κάθειρξη καταδικάστηκαν δύο τζιχαντιστές, που σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση εναντίον της εβραϊκής κοινότητας στο Μάντσεστερ

Ο 38χρονος Ουαλίντ Σααντάουι και ο 52χρονος Αμάρ Χουσέιν καταδικάστηκαν από δικαστήριο του Πρέστον, ύστερα από ακροαματική διαδικασία που διήρκησε σχεδόν τρεις μήνες

13 Φεβ. 2026 21:51
Pelop News

Σήμερα (13/2/2026) δύο άνδρες καταδικάστηκαν σε πολυετή κάθειρξη, αφού κρίθηκαν ένοχοι για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον της εβραϊκής κοινότητας στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, με τους εισαγγελείς να υπογραμμίζουν πως εάν η αστυνομία δεν απέτρεπε τα σχέδιά τους ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ήταν πολύ μεγαλύτερος από το μακελειό του Δεκεμβρίου με 15 νεκρούς στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

«Θα εργαστούμε για την ενίσχυση της ποινικοποίησης των αντισημιτικών και ρατσιστικών πράξεων», το μήνυμα του Μακρόν

Ο 38χρονος Ουαλίντ Σααντάουι και ο 52χρονος Αμάρ Χουσέιν καταδικάστηκαν από δικαστήριο του Πρέστον, ύστερα από ακροαματική διαδικασία που διήρκησε σχεδόν τρεις μήνες και είχε ξεκινήσει στη σκιά μιας άλλης επίθεσης εναντίον συναγωγής στο Μάντσεστερ.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι κατηγορούμενοι είχαν ορκιστεί πίστη στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος και σκόπευαν να σκοτώσουν με καλάσνικοφ όσο το δυνατόν περισσότερους Εβραίους.

«Φθάσατε πολύ κοντά στο να είστε έτοιμοι να υλοποιήσετε το σχέδιό σας», είπε ο δικαστής Μαρκ Γουόλ, προτού ανακοινώσει τις ποινές.

Ο 52χρονος Χουσέιν δεν παρέστη στην ανακοίνωση της ετυμηγορίας, όπως άλλωστε και στο μεγαλύτερο τμήμα της ακροαματικής διαδικασίας, με τον δικαστή Γουόλ να σχολιάζει πως «ήταν αρκετά γενναίος ώστε να σχεδιάσει να απειλήσει άοπλους με ένα ΑΚ-47, αλλά όχι αρκετά θαρραλέος για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες».

Ο Σααντάουι είχε κανονίσει να φέρει λαθραία από το εξωτερικό δύο τυφέκια εφόδου, ένα αυτόματο πιστόλι και περίπου 200 σφαίρες, όταν συνελήφθη τον Μάιο του 2024, σύμφωνα με τον εισαγγελέα. «Αυτή ενδεχομένως να ήταν μια από τις πιο πολύνεκρες τρομοκρατικές επιθέσεις σε βρετανικό έδαφος», εκτίμησε.

Το σχέδιο των δύο βασικών κατηγορουμένων στην υπόθεση ήταν «να εντοπίσουν μια συγκέντρωση Εβραίων, στους οποίους θα μπορούσαν να επιτεθούν» μαζί με έναν τρίτο άνδρα που πίστευαν ότι λεγόταν «Φαρούκ». Ο Ουαλίντ Σααντάουι και ο Αμάρ Χουσέιν συνελήφθησαν επειδή ο «Φαρούκ», για τον οποίον νόμιζαν ότι «ήθελε να σκοτώσει εκατοντάδες αθώους, όπως και αυτοί», ήταν στην πραγματικότητα μυστικός αστυνομικός.

Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί επίσης ο 37χρονος Μπιλέλ Σααντάουι – αδερφός του Ουαλίντ – ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 6 ετών για απόκρυψη πληροφοριών σχετικά με τρομοκρατικές ενέργειες. Δεν σκόπευε να συμμετάσχει στην επίθεση, αλλά φέρεται να είχε λάβει χρήματα από τον αδερφό του για να φροντίσει την οικογένειά τους μετά τον θάνατο του Ουαλίντ, ο οποίος ήταν αποφασισμένος να γίνει «μάρτυρας».

